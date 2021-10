Door de nieuwe technische richtlijn in 2019, waardoor Ferrari de power unit moest aanpassen, heeft het team flink moeten inboeten aan vermogen. De Scuderia heeft sindsdien hard gewerkt om de achterstand weer goed te maken. In Rusland introduceerde het team een update van het hybridesysteem, waarmee Charles Leclerc en Carlos Sainz een nieuwe stap voorwaarts konden maken. Beide rijders zijn zeer te spreken over de vooruitgang. Die mening wordt gedeeld door teambaas Mattia Binotto.

“Het extra vermogen is vooral beschikbaar op de rechte stukken. Je profiteert ervan bij de start van het rechte stuk, en ook aan het einde. De wijze waarop wij dat kwantificeren is als volgt: we reden in Austin met maximale downforce, maar om de een of andere reden waren we toch in staat om de topsnelheid van de anderen bijna te evenaren”, aldus de Italiaan. “Als je kijkt hoe de situatie vorig jaar was, is dit zeer zeker een grote stap. We weten dat er nog een gat is naar de beste motor van het moment, maar wij denken dat dat verschil niet meer zo dramatisch is.”

Strijd met McLaren

De extra pk’s kunnen van doorslaggevend belang zijn in de strijd met McLaren om de derde plaats bij de constructeurs. Beide iconische renstallen zitten binnen schootsafstand van elkaar, met een voorsprong voor de Britten van slechts 3,5 punten. Binotto heeft er alle vertrouwen in dat Ferrari in de komende races de felbegeerde derde stek kan overnemen: “We waren in Austin overduidelijk sneller. Op papier was het geen circuit dat overduidelijk bij onze auto paste. Daarom ben ik tevreden over de progressie die we de voorbije races gezien hebben. De power unit draagt daar zeker aan bij en dat geeft me vertrouwen voor de komende races.”