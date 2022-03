Ferrari verlegde in het seizoen 2021 al vroeg de aandacht naar de gloednieuwe wagen voor 2022. De vruchten daarvan werden geplukt tijdens de twee wintertestweken in Barcelona en Bahrein. De F1-75 kwam sterk uit de startblokken. Menigeen wijst de Scuderia dan ook aan als favoriet voor de winst in de openingsrace in Bahrein van aankomend weekend.

Niet alleen het chassis lijkt goed op orde, ook op motorisch vlak heeft Ferrari een belangrijke stap gezet. De ware krachtsverhoudingen worden uiteraard pas duidelijk tijdens de eerste kwalificatie van het jaar, maar teambaas Mattia Binotto heeft veelbelovende data gezien. Gevraagd naar de nieuwe power unit voor 2022, zei de Italiaan: “We weten dat de motoren dit jaar bevroren worden voor de komende vier seizoenen. Daarom is het natuurlijk belangrijk om met een power unit te beginnen die geen achterstand heeft op de concurrentie. Eind vorig seizoen hadden we een achterstand van 20 tot 25 pk. Het eerste doel was om dit verschil op te heffen. Op dit moment is het nog lastig om de exacte cijfers te bepalen. De metingen met het GPS-systeem geven een bepaalde zekerheid, maar zijn niet super nauwkeurig. Ook het gewicht van de auto heeft invloed. Zonder die cijfers is het lastig een inschatting te maken. In een raceweekend zijn er momenten, zoals in de kwalificatie en bij de start van de race, waarop we het gewicht van de auto van de concurrent kennen. Ook slipstreamen speelt een rol, dus je moet ronden vinden zonder externe invloeden. Over het algemeen wachten we drie tot vier races om een beeld te schetsen. Hoe meer data beschikbaar, hoe beter de gemiddelden. Op basis van de eerste analyses tijdens de test, zitten we op gelijke hoogte met de anderen. We staan er zeker niet achter, en misschien zijn we zelfs wel wat beter. Maar dat is nog geen definitief oordeel. We kunnen in elk geval tevreden zijn dat we de progressie van de testbank ook op de baan zien.”

"Red Bull ziet er erg sterk uit, met name Max"

Naast de positieve signalen over de power unit, lijkt de F1-75 ook in staat om snelle en consistente rondetijden op het asfalt te leggen. Hoewel Ferrari de underdogrol opzoekt, heeft Binotto er vertrouwen in dat het team mee kan doen om de prijzen: “Ik denk dat we competitief kunnen zijn, maar we kunnen nu nog niet zeggen of we twee tienden voorsprong of twee tienden achterstand hebben. Red Bull ziet er erg sterk uit, met name Max. Dus misschien één Red Bull voor ons en eentje achter ons, ik weet het niet. Maar we zitten in elk geval op een niveau dat we mee kunnen doen. Als er sprake is van een achterstand, is die niet onoverkomelijk. Dan heb ik het over verschillen die binnen vier tot vijf races goed te maken zijn. Het startpunt is goed, maar hoe goed moeten we afwachten.”