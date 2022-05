Test Ferrari tijdens filmdag nieuwe upgrades op afgesloten Monza?

Nadat Ferrari in zowel de Grand Prix van Emilia-Romagna als die in Miami het onderspit dolf ten opzichte van Red Bull Racing, hoopt Ferrari volgende week tijdens de Grand Prix van Spanje terug te slaan. Om dat voor elkaar te krijgen, neemt het team naar verwachting een forse upgrade mee voor de F1-75.

Opvallend genoeg heeft Ferrari vrijdag een filmdag afgewerkt op Monza. Op zichzelf is dat niet zo vreemd, want teams mogen dat twee keer per seizoen doen. Op zo’n filmdag mogen zij dan 100 kilometer afwerken, wat op Monza gelijk staat aan zo’n zeventien ronden. Het gebeurt echter zelden dat teams een circuit hermetisch laten afsluiten voor een filmdag en dat geldt zeker voor Ferrari, van wie iedere stap gevolgd wordt door de fanatieke tifosi. Toch heeft de Scuderia er vrijdag voor gekozen om helemaal geen pottenkijkers toe te laten op het circuit. Om dat voor elkaar te krijgen, waren ook diverse toegangswegen hermetisch afgesloten.

Officieel werd Charles Leclerc aan het werk gezet in de F1-75 om nieuw videomateriaal te schieten voor Ferrari. Dat was ook nodig, nadat het team de banden met Russische sponsor Kaspersky heeft verbroken vanwege de invasie in Oekraïne, terwijl die logo’s in het oude promotiemateriaal nog zichtbaar waren. Tegelijkertijd hint de hermetische afsluiting van Monza erop dat Ferrari inderdaad ook data verzameld heeft met het upgradepakket dat in Spanje geïntroduceerd wordt.

Op de enige foto die beschikbaar is van de F1-75 op Monza, valt weinig af te leiden over de veranderingen. Die aanpassingen hebben naar verwachting betrekking op het verminderen van luchtweerstand en het gewicht, vermoedelijk met nieuwe sidepods en een nieuwe vloer. Het enige wat wel zichtbaar was op de foto, is dat de DRS-actuator een zilveren kleur had. Dat duidt mogelijk op een aanpassing aan dat onderdeel, dat in de races tot dusver altijd een zwarte kleur had. Ook zijn er vermoedens dat Ferrari het gewicht van de F1-75 wil verlagen door de transparante verflaag achterwege te laten. Daarmee zou zo’n 700 gram winst geboekt worden, terwijl de wijziging alleen in bepaalde lichtomstandigheden zichtbaar zou zijn.

