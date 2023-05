Ferrari komt in Miami met eerste updates van F1-seizoen 2023

Charles Leclerc claimde in de Grand Prix van Azerbeidzjan de eerste pole-position en de eerste podiumplaats van het Formule 1-seizoen 2023 voor Ferrari. De Monegask kon in de race echter weinig uitrichten tegen de oppermachtige Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez. Uiteindelijk kwam hij op meer dan twintig seconden achter de Mexicaanse winnaar over de meet. In de komende races moet er wat van die achterstand goedgemaakt worden. “We komen in Miami met updates voor de auto, evenals in de races erna. We zullen zien hoe de auto reageert op die updates”, laat teambaas Frederic Vasseur weten. “De update is één ding, maar hoe je alles uit die update haalt is weer een tweede.”

Vasseur wilde weinig kwijt over de aard van de update. Zo blijft het nog even gissen of het puur mechanisch is of dat er ook aerodynamische updates meegenomen worden. Toch denkt hij dat de goede weg is ingeslagen met het goede weekend in Baku: “We moeten onszelf geen bullshit verkopen. Overall was Red Bull gewoon sneller. Tot op heden hebben we overduidelijk problemen gehad met consistentie. Dit weekend was de auto een stuk consistenter. We gaan de goede kant op.”

Ferrari probeert met man en macht te achterhalen waar het enorme DRS-voordeel van Red Bull vandaan komt. Ook in Azerbeidzjan konden de Red Bulls met groot vertoon van macht voorbij de Ferrari’s steken. “We moeten achterhalen wat ze doen. Ik denk dat we het op het spoor zijn. Op dat vlak hebben we nog megaveel ruimte voor verbetering.”

Video: Charles Leclerc voor het eerst in 2023 naar het podium