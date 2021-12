Ferrari met derde plek in WK in ‘sereniteit’ richting winterbreak

McLaren en Ferrari zijn het hele seizoen 2021 al in een strijd verwikkeld om de derde plaats bij de constructeurs. Lang leek McLaren de beste papieren te hebben, maar in de laatste vijf races heeft Ferrari de zaak helemaal omgedraaid. Met alleen de GP van Abu Dhabi nog op het programma heeft de Scuderia 38,5 punten voorsprong op de Britse rivaal en dus lijkt de Italiaanse renstal zich daarmee knap te herstellen van het moeizame 2020. Mede door het verlies van snelheid op de rechte stukken viel Ferrari destijds terug naar de zesde plek. Dit jaar ging het op veel fronten beter, met meerdere podiumfinishes en pole-positions voor Charles Leclerc in Monaco en Azerbeidzjan.

Teambaas Mattia Binotto is blij dat het harde werk van Ferrari beloond wordt met de derde plek in het kampioenschap. “Ik denk dat dit geweldig is na de vele energie die we erin hebben gestoken. Na Monza en Rusland dachten we dat het moeilijk zou worden om het te bereiken, maar het team is goed door blijven werken, gefocust en heel consistent gebleven bij alle races door de puntenfinishes te maximaliseren. De doelstelling was dit jaar om te proberen ons te verbeteren in de details en door dat in de laatste races te doen, hebben we de benodigde punten gescoord”, vertelde Binotto.

In theorie kan McLaren de derde plek nog overnemen van Ferrari. Daarvoor moet in Abu Dhabi een dubbelzege behaald worden, terwijl Leclerc en Carlos Sainz Jr. samen niet meer dan drie punten mogen scoren. “Het is dus geweldig om derde te worden, want het is echt het maximaal haalbare dit jaar”, vervolgde Binotto. “We weten echter dat dit niet het echte doel van Ferrari is, we weten dat het gat naar de besten nog groot is, maar we kunnen tevreden zijn met de progressie die we dit seizoen hebben geboekt en we kijken uit naar het volgende. Als derde eindigen geeft ons wat sereniteit voor de winter, zodat we goed kunnen werken aan de auto voor volgend jaar.”

Ontevredenheid over resultaat in Jeddah

Tijdens de vorige Grand Prix in Saudi-Arabië werden Leclerc en Sainz zevende en achtste. Dat resultaat was niet naar de tevredenheid van Binotto, dat in zijn ogen echter zo tot stand kwam door het bijzondere verloop van de race. “We zijn niet tevreden met het resultaat, dat geldt niet alleen voor mezelf maar voor het hele team en ook de coureurs. We zijn gefrustreerd, want we weten dat we het beter hadden kunnen doen. Onze snelheid in de kwalificatie en de race was beter dan P7 en P8, maar we waren ongelukkig met de racesituaties. Ik denk dat we qua snelheid de derde auto hadden, wat betekent dat we verder naar voren hadden kunnen eindigen dan ons is gelukt. In zekere zin is dat ook goed nieuws, want dit is een nieuw circuit en het laat denk ik zien dat onze voorbereidingen in Maranello ervoor zorgden dat we er goed voor stonden. Dus ik ben overwegend blij met de race, maar gefrustreerd door het resultaat.”