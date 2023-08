Eén van de agendapunten voor de vergadering van de F1 Commission rond de Grand Prix van België was het gelijktrekken van de power unit-prestaties. Dit naar aanleiding van een analyse van Alpine, waarbij het Franse team claimde dat de Renault-krachtbron 30 pk tekort komt ten opzichte van de concurrentie. In het kader van kostenbesparing is de ontwikkeling van de huidige generatie power units tot eind 2025 bevroren; fabrikanten mogen alleen updates introduceren om de betrouwbaarheid te verbeteren. Alpine/Renault hoopt echter dispensatie te krijgen van de FIA, zodat het de achterstand kan wegwerken. Een andere optie zou zijn om het vermogen van de andere fabrikanten te begrenzen, zodat Renault niet met geld hoeft te smijten om dichterbij te komen.

Volgens Ferrari-teambaas Frederic Vasseur valt de achterstand van Renault wel mee. Hij erkent dat er dispensatie verleend kan worden, maar alleen aan fabrikanten die ‘volledig uit de buurt zijn’. “Ik weet echter niet zeker of Renault zo ver weg is”, voegt Vasseur toe. Mercedes-teambaas Toto Wolff sluit zich daarbij aan. Het merk met de ster heeft ook analyses gedaan en daaruit zou zijn gebleken dat de achterstand van Renault kleiner is dan de drie procent die nodig is om in aanmerking te komen voor dispensatie.

“Wat betreft de regels voor 2026: als één van de fabrikanten meer dan drie procent achterstand heeft op de beste motor, dan zouden we het desbetreffende merk meer tijd op de testbank geven”, aldus Wolff. “Het gaat echter niet over 2026, maar over de huidige regels waar we middenin zitten. Het klopt dat het reglement is bevroren, maar Fred heeft absoluut gelijk: we zien niets dat in de buurt komt van de drie procent.”

Wolff vindt dat Renault het zelf moet oplossen. “We kunnen de regels niet zomaar veranderen, louter omdat iemand niet presteert”, vervolgt de Oostenrijker. “Als je het wil veranderen voor de toekomstige regels, dan is dat prima, al denk ik dat we met drie procent goed zitten. Maar we moeten zeker niet gaan spelen met de motor en ze ook niet meer brandstoftoevoer geven, of dat soort dingen. Los het zelf op. Hetzelfde zou voor ons gelden. Misschien bijt ik over drie jaar wel op mijn tong. Los het zelf op. Je krijgt meer tijd op de testbank en los het op.”