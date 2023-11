Het Formule 1-seizoen 2023 nadert de ontknoping. Enkel de races in Las Vegas en Abu Dhabi resteren en de coureurs- en constructeurstitels zijn al vergeven. Toch zijn er in het kampioenschap nog enkele gevechten gaande. Zo kan Aston Martin nog vierde worden maar moet het daar wel voor een achterstand van negentien punten op McLaren zien goed te maken. Boven deze twee teams strijden Ferrari en Mercedes in deze laatste twee ronden van het kampioenschap nog om de tweede plaats bij de constructeurs. De eer van de titel is al naar Red Bull Racing gegaan, maar het verschil tussen de tweede en derde plaats zullen Mercedes en Ferrari wel op de bankrekening merken.

Mercedes heeft ondanks opnieuw een stroeve start een goede inhaalslag gemaakt middels upgrades. Een zege is nog te ver weg gebleken, maar Lewis Hamilton en George Russell konden wel constanter vooraan meerijden. Ferrari heeft net als Mercedes dankzij updates een stap vooruit gezet en dat heeft zelfs geresulteerd in de enige niet-Red Bull-zege van 2023 in Singapore, waar Carlos Sainz er met de zege vandoor ging. Charles Leclerc heeft in meerdere kwalificaties in de tweede seizoenshelft bewezen dat de SF-23 over één ronde snel is, al komt deze in racetrim nog steeds wat tekort.

Mercedes staat na twintig races op 382 punten, Ferrari heeft er 362. Dat betekent dus dat deze strijd met nog twee races te gaan niet beslist is, al moet het team uit Maranello hopen op een wonder. Qua vorm lijkt het Italiaanse team wel de overhand te hebben. Sinds de tweede seizoenshelft heeft Ferrari 171 punten gescoord, Mercedes kwam niet verder dan 135 punten. Zij kenden in Brazilië een dramatisch weekend, maar zeggen wel de oorzaak daarvan te hebben achterhaald. Kunnen zij ook daadwerkelijk het tij keren, of slaagt Ferrari erin om er alsnog een P2 uit te halen? Volgens de bookmakers maakt Mercedes in dit scenario de beste kans om op P2 te eindigen. Dat levert namelijk 1,25 keer de inzet op, waar er achter een P2 voor Ferrari een quotering van 3,65 staat.