Waar Ferrari zo sterk begon aan het nieuwe tijdperk in Formule 1 – waar ze als runner-up de grootste uitdager van Max Verstappen en Red Bull waren – is het tij inmiddels volledig omgekeerd. De Scuderia is afgezakt tot een vierde plaats in het constructeurskampioenschap, 29 punten achter concurrent Mercedes. De Duitsers hebben een inhaalslag gemaakt en brachten bovendien een grote update mee naar Monaco, waarvan de ware performance nog in beeld gebracht moet worden op een traditioneel circuit. Ferrari wilde tevens een nieuw onderdelenpakket meenemen naar de afgelaste Emilia-Romagna GP, maar besloot deze uit te stellen tot de eerstvolgende representatieve racebaan. Zodoende zullen de nieuwe aerodynamische upgrades in Barcelona op de auto geschroefd worden.

Ferrari-teambaas Fred Vasseur heeft vertrouwen in de keuze die hij en zijn team gemaakt hebben om geduld te blijven houden bij het introduceren van de nieuwe onderdelen. In gesprek met media, waaronder Motorsport.com, vertelt de Fransman dat het verkeerd zou zijn om hun aanpak te vergelijken met die van andere teams, ondanks dat de teams die wel updates meenamen in Monaco meer punten mee naar huis namen. “Op de fabriek werken we ontzettend hard om een nieuwe upgrade zo snel mogelijk te introduceren, want we zijn niet blij. Ik denk dat de resultaten niet overeenkomen met de verwachtingen en we willen het beter doen. We blijven ontwikkelen op alle vlakken”, vertelt de 55-jarige teambaas.

Focus niet alleen op nieuwe onderdelen

Vasseur vertelt dat hij geen specifieke doelen heeft gesteld op het gebied van performance. “Het doel en de mentaliteit waar we naar streven is dat we ons best moeten doen om het morgen beter te doen dan vandaag. Zodra we in staat zijn om de zwaktes van de auto te analyseren, de aanpak van het team of in de garage, doen we er alles aan om het te herstellen.”

De afgelopen winter heeft het team hard gewerkt aan de beruchte pitstopprestaties van de Italiaanse renstal. Vasseur haalt dit aan als voorbeeld, en roept nu elk individu in de organisatie op om performance te vinden. “Het zou niet goed zijn om te denken dat het gebrek aan performance alleen maar komt door de aerodynamica”, gaat hij verder. “Performance komt overal vandaan: de capaciteit om snel onderdelen te produceren, de strategie, de pitmuur, de monteurs, de betrouwbaarheid. Iedere werknemer draagt een steentje bij aan de prestaties van de auto.”