Ferrari en McLaren willen in beroep tegen milde straf Racing Point

Racing Point werd vrijdagochtend namelijk schuldig bevonden voor het kopiëren van de brake ducts van Mercedes. Het gaat specifiek om de exemplaren aan de achterkant van de auto, die aan de voorkant heeft men in 2019 ook al gebruikt en nadien lichtelijk aangepast. De straf bestaat echter 'slechts' uit een boete van 400.000 euro en vijftien constructeurspunten in mindering. Het team van Otmar Szafnauer mag de veelbesproken brake ducts verder blijven gebruiken in het restant van 2020. Volgens de FIA is het onredelijk om een team te vragen 'om zomaar te vergeten wat ze eerder hebben geleerd'.

Maar juist dat schiet bij concurrenten in het verkeerde keelgat, in combinatie met de in hun ogen veel te milde straf. Renault, het team dat in eerste instantie het protest aantekende, overweegt om zelf in beroep te gaan en krijgt nu dus bijval van Ferrari en McLaren. De Scuderia wil los van Renault een eigen procedure starten om in beroep te gaan. "We kunnen bevestigen dat we de intentie hebben uitgesproken om in beroep te gaan tegen de uitspraak die de stewards vanochtend hebben gedaan over Racing Point." Voor McLaren geldt hetzelfde, zo heeft Motorsport.com bevestigd gekregen.

Een formeel beroep ligt er dus nog niet, maar beide partijen willen dat wel gaan doen. Het merk uit Maranello is zo één van meerdere rivalen die de straf voor Racing Point te laag vindt en meer vergaande consequenties wil zien. "We hebben eigenlijk veel meer vraagtekens bij dit hele proces en bij het hele concept van Racing Point. De uitspraak van vandaag is daarvoor niet afdoende. Het gaat nu alleen maar over de brake ducts, maar nog niet over het kopiëren van het hele concept. Dit is nog maar het topje van de ijsberg voor ons en we hebben meer opheldering nodig", aldus teambaas Mattia Binotto tegenover onder meer Motorsport.com.

VIDEO: Het kopieergedrag van Racing Point in 2020 nader besproken