Ferrari bereid om uitstel van 2021-reglementen te steunen

Vanaf volgend jaar zou de Formule 1 ingrijpend op de schop moeten gaan. Nieuwe technische reglementen moeten hiervoor zorgen. Het grondeffect keert terug, met als doel om de auto's minder gevoelig te maken voor vuile lucht en dus voorgangers. Dit moet leiden tot meer gevechten op het asfalt en uiteindelijk tot interessantere races.

Het klinkt allemaal leuk en aardig, maar door de wereldwijde verspreiding van het coronavirus is het plan voor 2021 op losse schroeven komen te staan. Aangezien niemand weet wat de nabije toekomst brengt, blijft het de vraag of de 2020-auto's dit jaar überhaupt nog wel worden gebruikt. In dat licht is het geen gek idee om de 2021-reglementen nog een jaartje voor ons uit te schuiven.

Teams hebben hier al een eerste keer over gesproken. Ferrari was naar verluidt tegen, maar teambaas Mattia Binotto laat weten dat de standpunten nog niet in beton zijn gegoten. Zeker niet in de huidige omstandigheden. "We zullen een videoconferentie met alle andere teams, de Formule 1 en de FIA hebben om de situatie en de impact [van het coronavirus] te bespreken. Daarbij gaat het niet alleen over dit seizoen, maar ook alvast over volgend jaar", verkondigt Binotto op de officiële F1-website.

"We moeten ieder aspect zorgvuldig evalueren en dan goed nadenken over het eventueel uitstellen van de nieuwe technische reglementen. Ferrari is in ieder geval bereid om verantwoordelijkheid te dragen voor een keuze die uiteindelijk in het belang van de hele sport moet zijn. Dit is zeker niet de tijd voor egoïsme of politieke spelletjes", laat Binotto weten. Ferrari zal dus in het belang van de sport handelen.

Het uitstellen van de 2021-reglementen zou teams ook financieel iets meer lucht geven. De uitgaven blijven natuurlijk gelijk, maar die kunnen wel over een langere periode worden uitgesmeerd. In het initiële plan zou 2020 met afstand het duurste jaar uit de geschiedenis worden, met enorme uitgaven op twee fronten: de huidige auto's doorontwikkelen en het volledig nieuwe concept voor 2021 op poten zetten. Spreiding van die kosten zou voor teams welkom zijn, zeker in deze onzekere tijd.

