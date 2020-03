Ferrari wil "lach op gezicht van de mensen" toveren in Melbourne

Het was even onzeker of de Formule 1 komend weekend wel aan het nieuwe seizoen kon beginnen. De uitbraak van het coronavirus zorgde er al voor dat de Grand Prix van China van 19 april werd uitgesteld. In de afgelopen weken werd ook Italië hard geraakt, waardoor in een groot aantal landen inreisbeperkingen gelden voor reizigers die vanuit Italië komen. Er werd gevreesd dat dit ook gevolgen zou hebben voor de eerste races op de kalender van de Formule 1, maar uiteindelijk staat niets een start van het seizoen in Melbourne in de weg.

Ferrari geldt als de trots van Italië en het team voelt dan ook de verplichting om te proberen fans in het thuisland, maar ook wereldwijd trots te maken, zo vertelt Binotto in een voorbeschouwing op de race in Australië. “In wat een moeilijke tijd is voor Italië en de wereld als geheel, is het onze verplichting om als onderdeel van een wereldwijde sport te proberen een lach op het gezicht van de mensen te toveren, terwijl zij met net zoveel verwachting naar de eerste race van het seizoen toe leven.”

In tegenstelling tot de afgelopen seizoenen lag de focus bij Ferrari tijdens de wintertest in Barcelona niet op snelle tijden. Binotto weet dat er in Australië een eerste beeld komt van de pikorde. “We krijgen een eerste indicatie van ons prestatieniveau en hoe effectief de verbeteringen zijn die we in de afgelopen maanden geïntroduceerd hebben”, zei hij. “We weten dat de tegenstand sterk is, maar we weten ook dat dit het begin is van een lang seizoen waarin ontwikkelingssnelheid, betrouwbaarheid en onze operationele effectiviteit belangrijk zijn. We laden ons op om deze uitdagingen als een team te tackelen, bewust van de progressie die geboekt moet worden en trots op de steun van onze fans wereldwijd.”

