Charles Leclerc mocht de Grand Prix van Monaco vanaf pole-position vertrekken. Op weg naar de startopstelling bleek echter dat de aandrijving van zijn Ferrari F1-bolide niet op orde was. De Monegask was in de kwalificatie gecrasht, maar de Scuderia kon de wagen niet volledig oplappen. Leclerc moest daardoor met lede ogen toezien hoe zijn pole-plek leeg bleef. Ondanks de hevige teleurstelling bleef Leclerc op het circuit om de race te volgen en zag teamgenoot Carlos Sainz naar de tweede plaats rijden. De Monegask mengde zich zelfs tussen het teampersoneel om aanwezig te zijn bij de podiumceremonie.

Dat leverde lovende woorden op van teambaas Mattia Binotto: “Het is zeer positief dat Charles daar stond. Hij liet daarmee zien dat hij het podium wilde vieren met Carlos en met het team. Dat is heel erg positief. Hij toont de teamspirit die er momenteel bij ons heerst. We geloven allemaal in ons project en we zijn er allemaal van overtuigd dat we in de toekomst sterker en sterker worden.”

Ondanks de teleurstelling over de ‘Did Not Start’ van Leclerc overheerst het positieve gevoel bij de equipe uit Maranello. Binotto: “Er zijn veel positieve dingen die we kunnen meenemen. De auto presteerde vanaf donderdag al sterk, in alle sessies, en dat is zeer positief. Zeker gezien waar we in het verleden stonden. Het bewijst dat de auto en het team zich in de juiste richting ontwikkelen. Dit eerste podium van Carlos met Ferrari is ook zeer positief voor hem. Carlos doet het vanaf het begin erg goed, integreert goed in het team, bouwt vertrouwen op met de auto en hij verdient dit podium. Ik ben er vrij zeker van dat dit niet zijn laatste podiumresultaat is, er volgen er in de toekomst nog wel meer.”

De tweede plaats van de Spanjaard was zijn eerste podium in dienst van Ferrari en zijn derde in de Formule 1, na de derde positie in de Grand Prix van Brazilië 2019 en de tweede plek in de Italiaanse GP van 2020.