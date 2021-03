Ferrari legt 'radicale wijzigingen' aan SF21 uit

Toch is er ook op technisch vlak een hoop veranderd. Vooral de achterkant van de wagen heeft een “radicale verandering” ondergaan, met de introductie van een nieuwe versnellingsbak en achterwielophanging. Ferrari koos ervoor om daar haar twee ontwikkelingstokens te gebruiken, legde Enrico Cardile, bij de Scuderia de eindverantwoordelijke voor het chassis, uit: “Toen we met het SF21-project begonnen, moesten we meteen kiezen aan welk deel van de auto we onze aandacht zouden besteden om een radicale verandering door te voeren. We kozen voor de achterkant en hebben een nieuwe transmissie en ophanging ontworpen. Dit, samen met de nieuwe krachtbron zorgt voor een veel meer taps toelopende achterkant in vergelijking met de SF1000.”

Maar daar bleef het niet bij, vervolgde Cardile. “We hebben ook het koelsysteem onder handen genomen. We hebben de invloed van de centrale radiator vergroot en daardoor konden we een carrosserie ontwerpen die meer naar beneden is gericht." Het aangepaste reglement dat moest leiden tot minder slijtage van de Pirelli-banden, zorgde er voor dat de aerodynamica moest worden aangepast: "Dus toen we daar mee aan de slag gingen, hebben we twee uitgangspunten geformuleerd: aan de ene kant wilden we het aerodynamische vermogen terugwinnen dat door de reglementswijziging verloren was gegaan en aan de andere kant moest de luchtweerstand verminderd worden", besloot Cardile. Dat laatste – gecombineerd met een zwakke krachtbron – was één van de grote manco's van de auto van vorig seizoen, de SF1000.

Ook aan de voorkant is er één en ander veranderd, maar minder radicaal, stelt Cardile. “We hebben een nieuwe voorvleugel en neus ontwikkeld, maar het chassis en de ophangingen zijn hetzelfde als die van de SF1000.”

De Ferrari SF21 in al zijn glorie