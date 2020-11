Ferrari: Leclerc mist gebruikelijke zelfvertrouwen in Bahrein

De topvorm van de afgelopen races is er in Bahrein nog niet bij Leclerc. Hij werd in de vrije trainingen al verslagen door teamgenoot Sebastian Vettel en dat gebeurde in de kwalificatie in Sakhir ook. De Duitser reed zich naar de elfde startpositie, zijn Monegaskische teamgenoot sloot aan op de twaalfde positie. Het was pas de vierde keer in vijftien races dit seizoen dat Vettel zich van een betere startplek verzekerde dan Leclerc, die over het gehele jaar gezien een veel sterkere indruk heeft gemaakt en ook veel meer punten binnensleepte.

De verrichtingen van Leclerc zijn dit weekend dus nog niet echt overtuigend en dat wijt sportief directeur Mekies van Ferrari aan het feit dat de coureur een deel van zijn gebruikelijke zelfvertrouwen lijkt te missen. “Als je hem vraagt, weet ik zeker dat hij je vertelt dat hij niet zoveel zelfvertrouwen heeft als normaal. We werken er met het team hard aan om hem zo goed mogelijk te steunen en hem de tools en de auto te geven die hij nodig heeft. Ik denk dat er wel wat progressie is geweest, we zagen dat zijn vertrouwen groeide. In de kwalificatie misten we iets, maar hopelijk zijn we zondag terug in de strijd tijdens de race”, vertelde Mekies.

Strijd tussen twaalf auto's in Bahrein

De verschillen in de middenmoot van de Formule 1 zijn het hele seizoen al klein en ieder weekend maken minimaal drie teams aanspraak op de plekken achter Mercedes en Red Bull. De strijd om de derde plek in het kampioenschap van de constructeurs ligt dan ook wagenwijd open. Met de derde en vierde plaatsen in Turkije bracht Ferrari zichzelf terug in die strijd, maar in de kwalificatie in Bahrein bleken concurrenten Renault, Racing Point en McLaren toch iets sterker. Het verschil was echter klein en Mekies verwacht dan ook dat er een spannende strijd volgt in de race.

“Als je zag hoe dicht deze twaalf auto’s in de kwalificatie bij elkaar zaten, dan verwacht ik dat je daar in de race ook veel van gaat zien. Er zijn altijd wat jongens die het beter managen en enkele coureurs die daar wat minder in zijn. Daardoor wordt het gat wat groter, maar ik verwacht een heel, heel spannend gevecht. Onze aanpak was behoorlijk op de race gericht en we hebben twee setjes van de hardste band uitgespaard. Er is een aantal auto’s in die situatie, maar niet zoveel. Zondag zien we of we ze nodig hebben of dat het zich uitbetaalt, maar we bereiden ons op voor een goed gevecht met twaalf auto’s.”