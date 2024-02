Ferrari laat glimp van nieuwe F1-bolide voor 2024 zien

Het belooft een drukke week te worden voor de Formule 1-teams. Maandag toonde Aston Martin Racing de nieuwe AMR24 aan de wereld en ook de laatste vier renstallen presenteren deze week hun nieuwe auto. Dinsdag is het de beurt aan Ferrari en de Italianen hebben op de socials al een klein voorproefje gegeven van hoe de SF-24 eruit gaat zien. Naast het bekende rood, zien we ook een opvallende keuze voor de startnummers. Deze zijn wit, met een gele omlijsting. Het lijkt er ook op dat er nog meer gele accenten op de auto zitten, want in een glimp van de voorvleugel en de sidepods is die kleur ook zichtbaar.

De keuze voor een gele kleur is niet uniek voor Ferrari. In het WEC zijn de Hypercars te herkennen aan gele accenten op de overwegend rode auto en tijdens speciale livery's wil het F1-team meer dan eens met gele kleuren verschijnen.

Het is een bijzondere winter geweest bij Ferrari. Waar het in eerste instantie rustig was bij de formatie in Maranello, ontplofte de boel begin februari. Carlos Sainz wordt aan het einde van komend seizoen bedankt voor bewezen diensten en meervoudig wereldkampioen Lewis Hamilton komt over. De Brit laat Mercedes na een succesvolle samenwerking achter zich om bij de Italiaanse renstal de kroon op zijn carrière te zetten: de achtste wereldtitel. Bij het bekendmaken van de overstap werd ook bekend dat het voor Hamilton geen project voor één seizoen is. De Engelsman heeft een meerjarige overeenkomst ondertekend. Charles Leclerc wordt Hamiltons teamgenoot, hij verlengde in de winter zijn contract.