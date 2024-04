De kwalificatie voor de Japanse Grand Prix verliep voor Charles Leclerc teleurstellend met slechts de achtste tijd in Q3. Op zondag herstelde de Monegask zich sterk door met een eenstopper naar de vierde plek te rijden, maar na afloop verklaarde hij dat hij zijn prestaties op zaterdag moet verbeteren. Leclerc doelde op de preparatie van zijn banden tijdens zijn enige kwalificatierun in Q3, maar Ferrari-teambaas Frederic Vasseur denkt dat de kiem voor die lastige ronde al in Q1, het eerste deel van de kwalificatie, werd gelegd.

"Je hoeft niet alleen op basis van de klassering een conclusie te trekken. Waar het dit weekend mis ging met Charles was zaterdag tijdens zijn eerste ronde van Q1. Hij reed geen geweldige ronde en daardoor moesten we een tweede set gebruiken, want we zaten ietwat in de gevarenzone. Daarna ga je door naar Q3, maar heb je nog maar één set over", analyseerde Vasseur na een vraag van Motorsport.com. "Je bent dan een beetje in het nadeel, want je beseft 'als ik een fout maak, sta ik op P10'. We kozen niet de juiste benadering voor de kwalificatie. Ik ben ervan overtuigd dat Charles een vechter is, hij is heel sterk in een kwalificatie over één ronde en dat zal snel terugkeren."

Geconfronteerd met de uitspraken van Leclerc dat hij aan zijn kwalificaties moet werken, vervolgde Vasseur: "Hij is duidelijk over het feit dat hij gisteren geen goede kwalificatie reed. Je kunt ook niet blij zijn als je teamgenoot P4 is en jij op P8 staat. Maar over het algemeen moeten we de kwalificatie en de sessie nog eens goed bekijken", zei de Fransman. "We deden het niet goed in Q1 en daardoor hielden we op het einde maar één setje over voor Q3. Als je dan één tiende van de tweede rij eindigt, dan is dat niet zo'n ramp als wanneer je daar zes tienden achter staat. Volgende week hebben we twee kwalificaties in China, twee kansen om de klus te klaren."

Waarom Leclerc slechts één pitstop maakte

Leclerc moest in Suzuka teamgenoot Carlos Sainz zowel in de kwalificatie als in de race voor zich dulden. Daar waar de vijfvoudig Grand Prix-winnaar slechts één pitstop maakte op weg naar P4, bezocht Sainz twee keer de pits om derde te worden. "Ik ben er nog altijd van overtuigd dat de tweestopper optimaal was in vrije lucht. Maar om baanpositie te garanderen en gevechten te ontlopen was een eenstopper beter voor Charles", verklaarde Vasseur de tactiek. "Het verschil was niet enorm, maar het hangt af van je positie op de baan. Een eenstopper is waarschijnlijk iets lastiger, omdat je alles onder controle moet houden en je altijd de verleiding hebt om iets meer te pushen. Maar hij heeft dat heel goed gedaan."