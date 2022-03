Ferrari kruipt in underdogrol: “Red Bull nog steeds WK-favoriet”

Ferrari begon op de best mogelijke wijze aan het nieuwe tijdperk van de Formule 1. Charles Leclerc en Carlos Sainz scoorden op het Bahrain International Circuit een indrukwekkende 1-2. De verwachting is echter dat er dit jaar een zeer agressieve ontwikkelingsoorlog ontbrandt. De rangorde kan per race verschillen naarmate de teams updates voor hun bolides meebrengen. Bovendien maken de nieuwe 18 inch Pirelli-banden de situatie er niet eenvoudiger op. Wie het bij het rechte eind heeft, kan opeens tienden per ronde winnen. Een misstap kan daarentegen veel tijd - en daarmee posities - kosten. Het budgetplafond maakt het nog ingewikkelder, aangezien er niet langer geld verbrast kan worden.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto realiseert zich maar al te goed welke gevolgen het kan hebben als beoogde updates niet het gewenste effect sorteren. “Er zit zeker nog meer potentie in de auto, maar we moeten hem wel ontwikkelen”, aldus de Italiaan. “Wanneer je een goede basis hebt, moet je er voor zorgen dat de updates die je meeneemt ook echt een stap vooruit zijn. En dat is nog belangrijker met het budgetplafond. We kunnen ons geen misstap veroorloven. Er is slechts een beperkt aantal ontwikkelingsmogelijkheden. Wat we ook doen, we moeten ervoor zorgen dat we goede en correcte stappen zetten.”

Red Bull blijft de grote favoriet

Ondanks de uitstekende seizoensstart, blijft Ferrari de underdogrol opzoeken. Volgens Binotto is Red Bull nog steeds de grote favoriet voor de titel: “De Red Bulls zijn zeer, zeer sterk. Ze hebben bewezen in de kwalificatie erg goed te zijn, het draaide om details. In de race hadden ze nog sterker kunnen zijn, maar misschien hadden ze wat betrouwbaarheidsproblemen of werkte er iets aan de auto niet helemaal perfect. Anders waren ze ontzettend snel geweest. Max was in de eerste stint, op gebruikte banden, net zo snel als Charles. We moeten niet vergeten dat zij de wereldkampioenen zijn. Ze zijn nog steeds de favoriet. Het enige dat wij kunnen doen, is ons best. Jeddah kan een totaal ander beeld opleveren. Ik denk dat we zeker vier tot vijf races moeten wachten voordat we het ware plaatje te zien krijgen.”

