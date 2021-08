Ferrari komt met verbeterde F1-motor: “Significante stap”

In de tweede helft van het Formule 1-seizoen 2021 hoopt Ferrari op motorisch vlak een goede stap te maken. De Scuderia introduceert namelijk nog een upgrade van de power unit. Dat is opmerkelijk, aangezien motorfabrikanten beperkt zijn tot één update van de componenten ten opzichte van vorig jaar. Ferrari blijkt nog een aantal troeven achter de hand te hebben door nog altijd gebruik te maken van componenten uit 2020.

Alle andere fabrikanten hebben bij de start van het seizoen de nieuwe componenten geïntroduceerd. Zij moeten het seizoen vol maken met die betreffende specificaties. Ferrari heeft ervoor gekozen om bij een aantal elementen vast te houden aan het ontwerp uit 2020 en kan daarom later dit jaar nog upgrades introduceren.

De exacte timing van de introductie is nog niet bekend. Teambaas Mattia Binotto liet weten dat het in elk geval niet voor de Grand Prix van Italië gaat gebeuren. Dat houdt in dat de nieuwe power unit van Charles Leclerc, die na zijn crash in de Grand Prix van Hongarije vervangen moet worden, nog van de huidige specificatie zal zijn.

Gevraagd naar de plannen met de motor, vertelt Binotto: “We komen met updates voor de power unit. Dit jaar mag je een gloednieuwe power unit gebruiken. Dat houdt in dat je een update van alle componenten kunt introduceren: ICE, turbo, MGU-H, batterijen, MGU-K enzovoorts. Wij hadden bij de start van het seizoen nog niet de volledige power unit gereed. Er zijn dus nog componenten ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. En die geven we een upgrade. Ik verwacht dat dat een significante stap voor ons zal zijn richting het einde van het seizoen.”

De update volgt pas na de thuisrace in Italië. Dat houdt in dat Ferrari het op de hogesnelheidscircuits van Spa en Monza nog met de oude spec moet doen. Niet ideaal, erkent Binotto: “Spa wordt een lastige race voor ons. We missen zeven tienden ten opzichte van de snelsten en het merendeel daarvan, minimaal 60 procent, komt voort uit de motor. Daarom staan we achter Mercedes en Honda. Op een baan als België speelt de motor een grote rol. In denk dat het verschil in een kwalificatieronde significant zal zijn.”

Wat de reglementen zeggen

De Formule 1-reglementen die in het licht van de coronapandemie geïntroduceerd zijn, beperken het aantal upgrades voor de motoren. In 2020 moesten de teams vasthouden aan de specificatie van de power unit die in de eerste race van het jaar werd ingezet. Dit seizoen zijn de regels ietwat aangepast. Elke motorfabrikant mag één update per component doorvoeren, die op ieder moment in het seizoen geïntroduceerd kan worden.