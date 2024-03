Ferrari kijkt met tevredenheid terug naar eerste F1-dag Bahrein

Na de wintertests is het Formule 1-seizoen in Bahrein eindelijk echt geopend. Ook de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz konden voor het eerst iets meer zien van waar ze in het veld staan en dat geeft beide rijders wat optimisme voor de rest van het weekend. Toch verwachten ze allebei morgen pas meer duidelijkheid over hoe competitief ze zijn.

Volgens Sainz maakten de weersomstandigheden het tijdens de eerste twee trainingen flink lastig. "Het was een moeilijke training door de lage temperaturen en de hoeveelheid wind. Dat maakte het moeilijk om consistente tijden te noteren", aldus de Spanjaard, die al weet dat aan het einde van het jaar plaats moet maken voor Lewis Hamilton. "We weten natuurlijk niet wat de run plans zijn van de andere teams, maar op het gebied van competitiviteit lijkt het erop dat we op de plek zijn waar we dachten dat we zouden uitkomen."

Over de behaalde doelen tijdens de eerste twee trainingen is de coureur meer dan tevreden: "We hadden een goede donderdag. We hebben de bandentests en ons programma kunnen afwerken. Nu is het tijd dat we alles goed analyseren en dat we ons klaarmaken voor de kwalificatie van morgen. Ik kijk daar naar uit, want het lijkt erop dat het dicht bij elkaar zit!" In de tweede training kwam de 29-jarige Madrileen tot een vierde tijd. Alleen de Mercedes-mannen Lewis Hamilton en George Russell, en Fernando Alonso waren sneller.

Leclerc is ietwat terughoudender dan zijn teamgenoot over de eerste dag en denkt vooral aan wat er vrijdag staat te wachten. "We kunnen nog niet veel zeggen. Het is vooral lastig om te zien hoe competitief we zijn, maar op dat gebied zijn we niet verrast", legt de Monegask uit. "Het was goed om naast alle andere coureurs het seizoen weer te beginnen." Over de afstelling van de SF-24 heeft de meervoudig racewinnaar nog wel wat te klagen. "We moeten nog heel wat werk verzetten, zeker op het gebied van balans. We gaan morgen echt zien waar we staan", verklaart de rijder. Zijn beste rondetijd in de tweede training bracht hem naar een negende plek.