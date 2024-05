Ferrari slaat slag en lokt kopstukken weg bij F1-team Mercedes

In de aanloop naar de Grand Prix van Emilia-Romagna op Autodromo Enzo e Dino Ferrari heeft Ferrari bekendgemaakt dat Loïc Serra en Jérôme d'Ambrosio het team komen versterken. Ze komen allebei over van Mercedes en gaan op 1 oktober aan de slag voor de Scuderia. Serra is aangetrokken als de nieuwe head of chassis performance engineering en gaat in die functie onder meer de aerodynamische ontwikkeling en operatie en de voertuigprestaties overzien. D'Ambrosio gaat juist aan de slag als de plaatsvervangend teambaas van Ferrari. Bovendien wordt de Belg ook de topman van het opleidingstraject van het team, de Ferrari Driver Academy.

Serra gaat in zijn nieuwe functie verantwoording afleggen aan Enrico Cardile, die hoofd aerodynamica is bij de Scuderia. De in 1972 geboren Fransman is afgestudeerd werktuigbouwkundige en is na zijn tijd op de universiteit aan de slag gegaan bij bandenfabrikant Michelin. Toen het Franse merk eind 2006 uit de Formule 1 vertrok, verkaste Serra naar BMW Sauber, om na de terugtrekking van BMW voor het F1-seizoen 2010 over te stappen naar Mercedes. Aldaar kreeg hij in 2019 promotie tot performance director, een functie die hij tot op heden heeft bekleed.

D'Ambrosio komt eveneens over van Mercedes en gaat verantwoording afleggen aan teambaas Fred Vasseur. De 38-jarige Belg bewandelde wel een compleet ander pad richting zijn nieuwe functie, want hij begon als coureur in de autosport. Via onder meer de Formule Renault en GP2 Series belandde hij in 2011 in de Formule 1 als coureur van Virgin Racing, waar hij slechts één seizoen zou rijden. In 2012 viel hij bij Lotus nog één race in voor de geschorste Romain Grosjean, om zijn loopbaan daarna voort te zetten in de Formule E. Na het seizoen 2019-2020 stopte D'Ambrosio als coureur, om daarna bij Venturi Racing aan de slag te gaan als (plaatsvervangend) teambaas. Daar vertrok hij in 2022, om in 2023 voor het F1-team van Mercedes te gaan werken als directeur rijdersontwikkeling.

Met hun overstap naar Ferrari bewandelen Serra en D'Ambrosio dezelfde weg als Lewis Hamilton. De zevenvoudig F1-kampioen vertrekt eind 2024 na twaalf seizoenen bij Mercedes om in het scharlakenrood aan de slag te gaan.