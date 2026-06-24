Ferrari plant extra motorupdate na eerste stap in Oostenrijk: Nieuwe turbo aanstaande

Ferrari heeft zijn tweede, door ADUO beïnvloede update van de krachtbron voor 2026 al gepland; na de zomerstop wordt een nieuwe turbocompressor verwacht om de achterstand op Mercedes te verkleinen.

Na de eerste ADUO-checkpoint (Additional Development and Upgrade Opportunities) na de race in Montreal heeft Ferrari de mogelijkheid gekregen om dit seizoen twee motorontwikkelingen door te voeren.

De prestatiekloof, gemeten door technische inspecteurs van de FIA, bleek meer dan 4% te bedragen in vergelijking met de verbrandingsmotor van Red Bull-Ford. Uit de metingen van de FIA blijkt dat Red Bull momenteel de toonaangevende krachtbron in de Formule 1 heeft, hoewel het team dit betwist.

Ferrari heeft al een eerste reeks aanpassingen gepland voor Oostenrijk, gericht op het verkleinen van de achterstand op Mercedes, dat door de meeste waarnemers (behalve de FIA) als de echte maatstaf wordt beschouwd.

Het team wil de verwachtingen temperen met betrekking tot de eerste ADUO-update, die aanpassingen aan de verbrandingskamer omvat door het gebruik van een cilinderkop van een staallegering. Hierdoor kunnen ingenieurs druk- en temperatuurniveaus nastreven die onmogelijk te bereiken zouden zijn met een traditionele motor van een aluminiumlegering.

Aan het begin van het seizoen was de „kleine“ turbocompressor een bewuste keuze die zijn vruchten afwierp bij het verminderen van de turbogat na het verwijderen van de MGU-H.

Het verwachte voordeel, met name bij de start van de race, is echter in feite tenietgedaan. De vijf seconden durende pre-startprocedure van de FIA heeft alle fabrikanten om veiligheidsredenen voldoende tijd gegeven om hun turbo’s op toeren te brengen en te voorkomen dat auto’s op de startgrid afslaan, wat in het nadeel van Ferrari heeft gewerkt.

Charles Leclerc, Ferrari Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Ferrari zal met zijn tweede ADUO-credit een nieuw ontworpen turbocompressor introduceren, waarschijnlijk in Zandvoort of Monza.

De diameter van de waaier blijft ongewijzigd, maar het aantal en de hoek van de schoepen zullen anders zijn, en er worden ook materiaalverbeteringen verwacht. Mercedes en Honda zullen geen ADUO-motoren introduceren en Ferrari zal, net zoals Audi dat al in Barcelona deed, erop mikken om al vroeg een voorsprong op te bouwen.

Voor Oostenrijk heeft Ferrari het ‘hot engine’-concept verder doorgevoerd door de cilinders tijdens het verbrandingsproces op 110 °C te laten draaien (vergeleken met de huidige 100 °C).

Motoren kunnen in theorie efficiënter draaien bij hoge temperaturen en, in combinatie met Shell-brandstof met een hogere calorische waarde, zorgt dit ervoor dat meer deeltjes worden verbrand terwijl er minder restemissies worden geproduceerd. Dit verhoogt het mechanische werk van de motor en verhoogt daarmee het vermogen.

Een neveneffect van het draaien bij hogere temperaturen is dat de radiatoren kleiner kunnen worden, aangezien het temperatuurverschil tussen de verwarmde en gekoelde motorkoelvloeistof kleiner is.

Het upgradepakket van Ferrari voor Barcelona toonde aan dat het team het vermogenstekort van de 067/6-motor ten opzichte van Mercedes kon compenseren door middel van efficiëntere aerodynamica met minder luchtweerstand. In de intense Spaanse hitte leek het geruchten tekort van 25 pk te verdwijnen.