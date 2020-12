Ferrari maakt werk van inzet Sainz bij test na GP Abu Dhabi

Na afloop van het huidige seizoen verruilt Sainz McLaren voor Ferrari, maar er zijn voor de Spanjaard slechts weinig momenten om te wennen aan zijn nieuwe werkgever. Het aantal wintertestdagen is teruggebracht tot drie, wat neerkomt op anderhalve dag per rijder. Renault zag de bui al hangen met de terugkerende Fernando Alonso en kreeg het na flink lobbyen voor elkaar dat de Spanjaard, evenals andere coureurs die in 2020 niet actief waren in de F1, mag testen in Abu Dhabi. Oorspronkelijk was die test bedoeld voor jonge coureurs met minder dan twee Grands Prix ervaring.

De F1-coureurs die in 2020 aan de start verschenen, worden echter nog altijd buitengesloten bij de test. Voor Sainz betekent dit dat hij een kans misloopt om te wennen aan Ferrari. De coureur en zijn nieuwe werkgever hebben al kenbaar gemaakt dat zij pogingen willen ondernemen om daar verandering in te brengen. Ferrari heeft weliswaar al twee coureurs bevestigd voor de test met jong talent Robert Shwartzman en simulatorcoureur Antonio Fuoco. De Scuderia lijkt echter bereid te zijn om de testkans van Fuoco op te offeren om Sainz in die auto te kunnen laten plaatsnemen. Dat is een constructie die Sainz wel ziet zitten.

“Ik ben bereid om voor Ferrari te testen. Dat is geen geheim, en zeker nu de FIA de testregels iets verruimd heeft voor coureurs die geen rookies of jonge coureurs zijn. Ik zie dan ook niet in waarom de FIA de regels niet nog verder zou verruimen voor alle coureurs”, vertelde Sainz tijdens de persconferentie voor de GP van Sakhir. De huidige McLaren-coureur geeft aan dat dit niet ten koste mag gaan van een testkans van een jonge coureur, maar dat is volgens hem ook niet het geval. “Volgens mij gaan Callum [Ilott], Mick [Schumacher] en Robert allemaal testen, dus ik zit ze niet in de weg als ik in een Ferrari stap. Ik denk bovendien dat Ferrari een van de teams is die momenteel het meeste doen voor jonge coureurs. Ik zie dus niet in waarom ik niet een kans zou krijgen om te testen.”

Voor die kans is Sainz dus afhankelijk van de FIA, die een knoop door moet hakken over of ook de huidige F1-coureurs mogen testen in Abu Dhabi. “Ik weet eerlijk gezegd niet wat er gaat gebeuren en wat de FIA beslist, maar ik ga proberen om erbij te zijn”, aldus de 26-jarige coureur. Ferrari en hij werken aan een plan, maar over de inhoud daarvan wil hij niet veel zeggen. “Maar ik wil wel kwijt dat ik heel graag wil rijden bij de test in Abu Dhabi. Vooral ook omdat mijn contract mij daar de ruimte voor geeft.”