’Ferrari haalt introductie nieuw F1-hybridepakket naar voren’

Ferrari is uitstekend uit de startblokken gekomen met twee zeges en een tweede plaats voor Charles Leclerc in de eerste drie races. Het team wil ook in de komende periode het veld blijven aanvoeren en bekijkt waar de winst te behalen valt. Rivaal Red Bull Racing komt in Imola met een flink updatepakket. Ferrari volgt pas later met aerodynamische wijzigingen. In Imola komt de Scuderia al wel in actie met een aangepaste vloer om porpoising te verminderen. De meeste aandacht gaat voor nu echter uit naar het motorische gedeelte.

In Miami moet namelijk een nieuw hybridegedeelte van de power unit geïntroduceerd worden. Het gaat hier om de drie elementen van het Energy Recovery System (ERS); de MGU-K, batterij en control unit. In eerste instantie was het plan om dit pakket in Spanje te introduceren, maar de resultaten van de testbank zijn dusdanig positief dat men dit naar voren heeft gehaald. Het nieuwe hybridesysteem zou moeten resulteren in een toename van het aantal pk’s en een verbeterde betrouwbaarheid. De F1-teams hebben tot de zomer de tijd om deze drie elementen te ontwikkelen. Per 1 september worden deze gehomologeerd en mag er de komende jaren niets meer ontwikkeld worden. In Maranello wil men echter zo snel mogelijk profiteren van meer vermogen, om het gat met titelrivaal Max Verstappen te maximaliseren. Ferrari wil een gezonde marge behouden om een uitvalbeurt van Leclerc te kunnen veroorloven, en eventueel later in het seizoen de mogelijkheid hebben om een gridstraf te incasseren door een vierde power unit te introduceren.

In Barcelona wordt bovendien het tweede exemplaar van de 006/7 power unit in de wagens van beide Ferrari-rijders gemonteerd. Alle teams mogen zonder straffen drie motoren gebruiken gedurende het seizoen. Het blok dat de eerste vier Grands Prix van het seizoen heeft volbracht, wordt dan in de pool opgenomen en zal voorlopig worden ingezet in de vrije trainingen. Zo wordt de nieuwe power unit voor de kwalificatie en race gespaard.

Deze plannen zijn niet alleen goed nieuws voor Charles Leclerc en Carlos Sainz. Ook klantenteams Alfa Romeo en Haas krijgen de beschikking over het verbeterde pakket. Dat moet hen helpen in de spannende strijd in de middenmoot.