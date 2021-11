Ferrari hoopt McLaren in Mexico nieuwe slag toe te brengen

McLaren en Ferrari zijn al het gehele jaar in een felle strijd verwikkeld om de positie ‘best of the rest’ achter Mercedes en Red Bull Racing. Momenteel bezet de Britse formatie de derde plaats in het constructeurskampioenschap, maar de voorsprong op Ferrari bedraagt slechts 3,5 punt. De Scuderia is sinds de motorupdate voor Charles Leclerc en Carlos Sainz goed op dreef. In Austin eindigde de Monegask als vierde, een volledige pitstop voor McLaren-concurrent Daniel Ricciardo op de vijfde stek. En dat op een baan die niet eens zo heel goed bij de karakteristieken van de scharlakenrode bolide paste.

Mede daarom heeft teambaas Mattia Binotto alle vertrouwen in een goede afloop van het seizoen. Hij hoopt aankomend weekend in Mexico een belangrijke slag te slaan: “We rijden daar met maximale downforce en motorvermogen is minder belangrijk”, legt de Italiaan uit. “Er is nog een gat naar Mercedes [qua vermogen], maar ik denk dat het circuit in Mexico in ons voordeel is. Meer dan we in Austin gezien hebben.”

Vertrouwen voor de komende races

Ferrari heeft een goed gevoel overgehouden aan het sterke optreden op het Circuit of the Americas, zeker gezien de voorsprong op McLaren: “Over het algemeen is McLaren dit jaar erg sterk geweest in medium en snelle bochten. Dat was ook in Austin het geval. Maar als je naar de algehele performance van het weekend kijkt, stonden wij voor hen. Dat was in de kwalificatie al overduidelijk. In de race was Charles gemiddeld een halve seconde [per ronde] sneller dan Ricciardo. We waren duidelijk de snellere terwijl het op papier geen circuit is dat goed bij onze wagen past. Daarom ben ik tevreden met de progressie in de afgelopen races. Dat geeft me vertrouwen voor de komende periode.”