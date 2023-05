Ferrari heeft versnellingsbak en vloer vervangen na crash Leclerc in Miami

De kwalificatie voor de Grand Prix van Miami is voor Charles Leclerc in mineur geëindigd. De Monegask toonde zich rond het Hard Rock Stadium best snel over één ronde, maar zag Q3 in rook opgaan. Zo was zijn eerste run naar eigen zeggen erg goed, totdat hij zich verremde in bocht 17. Tijdens de laatste poging crashte Leclerc en bracht hij de kwalificatie tot een vroegtijdig einde. Het is zoals bekend een ongelukkig moment voor Max Verstappen gebleken, die nog geen tijd had staan, maar voor de Scuderia zelf is het ook verre van optimaal geweest.

Leclerc wil eigenhandig het verschil maken tegen superieure Red Bull

Zo zijn twee schuivers in één weekend letterlijk en figuurlijk een duur grapje onder het budgetplafond. Crashes kunnen immers ten koste gaan van ontwikkelingen die later in het seizoen staan gepland. Desondanks zijn Jock Clear en de Ferrari-leiding niet van plan om Leclerc te vertellen dat hij het rustiger aan moet doen in kwalificaties. "Dit geeft zijn mindset aan als hij het op moet nemen tegen een auto die aantoonbaar sneller is. Het denkt 'dan zal ik zelf het verschil wel maken', al loop je op een gegeven moment natuurlijk tegen fysieke grenzen aan. Maar wij gaan niet tegen hem zeggen dat hij het rustiger aan moet doen, omdat zijn kwalificatie-optredens over een heel jaar gezien gewoon erg goed zijn. Het geeft hem vaak een goede uitgangspositie voor de race, zoals vorige week ook het geval was."

Dat gezegd hebbende, baalt Clear er wel van dat Leclerc niet gewoon voorwaarts de muur in is gegaan. "Ik heb hem niet gevraagd om achterstevoren te gaan in ieder geval!", lacht de Brit in de pitstraat. "Als je de beelden terugziet, dan lijkt het ook bijna alsof hij gewoon voorwaarts erin kan gaan en daarna denkt 'nee, ik ga toch met de andere kant'. Hij ging op dat moment nog best snel, dus het kan ook een soort zelfbescherming zijn geweest."

Door de achterwaartse impact is de schade wel groter, zo laat Clear in Miami aan onder meer Motorsport.com weten. "We hebben de versnellingbak moeten vervangen, de achtervleugel natuurlijk en de achterwielophanging. De nieuwe vloer was ook kapot, dus die hebben we ook vervangen. Gelukkig levert geen van deze dingen een gridstraf op, doordat we een pool met versnellingsbakken hebben. In dat opzicht zitten we goed." Alle coureurs hebben vier versnellingsbakken tot hun beschikking en lopen pas bij nummer vijf tegen een gridstraf aan. Het vervangen van de overige onderdelen mag bij aantoonbare schade ook zonder gridstraf, in ieder geval door dezelfde specificatie. "We moesten al deze dingen uit voorzorg en veiligheidsoverwegingen ook wel vervangen natuurlijk. Sommige dingen worden nu naar de fabriek gestuurd om daar verder te checken."

Video: Bekijk hier de crash van Leclerc in de kwalificatie nogmaals