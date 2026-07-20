Zowel Lewis Hamilton als zijn Ferrari-teambaas, Frédéric Vasseur, zijn het volstrekt oneens met de straf van vijf seconden die hij kreeg voor een botsing met de Mercedes van George Russellin de eerste ronde van de Formule 1 Grand Prix van België .

"Ik vind het ontzettend streng", zei Vasseur na de race. "Als je naar die bocht kijkt, had Russell links genoeg ruimte; hij zat niet zo dicht bij de muur.

"Voor mij is het meer een race-incident en dit heeft ons veel gekost."

Door het contact viel de voormalige teamgenoot van Hamilton uit de race, maar de oorzaak lag in wezen bij de Mercedes-motor, die in de eerste sector blijkbaar een elektrisch probleem had, waardoor Russell zijn positie verloor aan beide Ferrari’s tijdens de klim naar Les Combes.

Russell probeerde vervolgens extreem laat te remmen op de buitenlijn bij het ingaan van de bocht en het leek erop dat hij in ieder geval één plaats op Hamilton had teruggewonnen, maar toen raakte het linkervoorwiel van de Ferrari zijn sidepod en bracht de Mercedes in een spin. Op dat moment legde Hamilton via de radio uit dat hij „geen voorwielgrip“ had omdat hij in de turbulente slipstream van de voorligger, de Red Bull van Max Verstappen, reed.

"Het was uiteindelijk een moeilijk weekend", zei Hamilton achteraf.

"Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn incident van gisteren [toen hij crashte in FP3], wat vervolgens tot gevolg had dat de afstelling niet klopte, waardoor ik in de kwalificatie niet op mijn plek zat. Want ik denk dat ik met de juiste afstelling waarschijnlijk vijfde, derde of tweede had kunnen zijn.

"En dat betekende dat ik verder achteraan moest starten, en toen bevond ik me in een situatie waarin George duidelijk vermogen leek te verliezen, waarna hij gewoon aan de buitenkant om me heen schoot, en we kwamen min of meer met elkaar in aanraking.

"Ik liep schade op, en tijdens de race deed ik mijn uiterste best met de schade die ik had, en daarnaast ook nog de straf.

"Ik denk dat het een race-incident was, dus ik vind niet dat daar een straf voor hoort te staan."

Lewis Hamilton, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Hamilton zat de straf uit tijdens zijn enige pitstop in de race bij de ' ', tijdens een virtuele safety car-fase in ronde 20, maar hij kreeg het sein om door te rijden terwijl een monteur nog bezig was met het afstellen van de voorvleugel. Daardoor eindigde Hamilton bij de finish op de vierde plaats, en de Brit krijgt te maken met een nieuw onderzoek wegens een onveilige vrijgave.

In feite is 10 seconden de standaardstraf voor het „veroorzaken van een botsing”, maar de stewards oordeelden dat verzachtende omstandigheden een lichtere straf rechtvaardigden.

"Bij het naderen van bocht 5 in de eerste ronde probeerde auto 63 [Russell] auto 44 [Hamilton] aan de buitenkant in te halen en had hij voldoende overlap gecreëerd om recht te hebben op inhaalruimte. Auto 44 bleef aan de binnenkant rijden”, aldus het oordeel van de stewards.

"Tijdens de bocht kreeg auto 44 last van onderstuur en raakte, ondanks een poging om auto 63 te ontwijken door corrigerend te sturen, met zijn linkervoorwiel de rechterzijde van auto 63. De stewards stelden vast dat auto 63 over voldoende inhaalruimte beschikte en dat de botsing werd veroorzaakt doordat auto 44 niet in staat was voldoende afstand te bewaren.

"De wedstrijdcommissarissen erkenden verschillende verzachtende omstandigheden. Auto 44 had de aanwezigheid van auto 63 opgemerkt, probeerde voldoende raceruimte te laten en deed een oprechte poging om contact te vermijden. De botsing was het gevolg van een verlies aan grip aan de voorzijde en niet van een agressieve of opzettelijke manoeuvre. Bovendien vond het incident plaats in de openingsronde, waarin verminderde grip en krappe raceomstandigheden bekend staan.

Om deze redenen zijn de stewards, hoewel auto 44 volledig verantwoordelijk was voor de botsing, van mening dat een tijdstraf van vijf seconden, in plaats van de standaard tijdstraf van tien seconden, de gepaste straf is in overeenstemming met de FIA-richtlijnen voor straffen.”

Lees ook: Formule 1 Waarom Charles Leclerc geen straf kreeg voor de botsing met Oscar Piastri tijdens de GP van België