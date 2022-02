Ferrari gunt F1-75 vrijdag debuut met demo-evenement op Fiorano

Donderdag onthulde Ferrari de nieuwe Formule 1-bolide voor het seizoen 2022. Charles Leclerc en Carlos Sainz Jr. nemen dit jaar plaats in de F1-75, die een opvallend ontwerp voor neus en sidepods heeft en daarnaast over een nieuwe rood met zwarte livery beschikt. Volgende week mogen de coureurs de nieuwe auto uitgebreid aan de tand voelen tijdens de driedaagse pre-season shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya, maar dat is niet de eerste keer dat de F1-75 in beweging komt. Vrijdag wordt de bolide namelijk ingezet voor een demo-evenement op Fiorano, het testcircuit van Ferrari.

“We hebben vrijdag een eerste demo-evenement op Fiorano”, antwoordde teambaas Mattia Binotto op een vraag van Motorsport.com over plannen omtrent de shakedown van de F1-75. “Daar bij leggen we – zoals voorgeschreven in de reglementen – minder dan 15 kilometer af en doen dat niet op het normale circuit. Het doel is een demonstratie en die vindt vrijdag plaats. Daarna gaan we naar Barcelona en een dag voordat ieder team begint met de wintertest hebben wij een filmdag. Op de 22e dus, met maximaal 100 kilometer. Tussen nu en de start van de wintertest hebben we dus een paar dagen waarop de auto in actie komt.”

F1-teams mogen ieder jaar twee demonstratie-ritten uitvoeren, waarbij de reglementen voorschrijven dat er niet meer dan 15 kilometer afgelegd mag worden op een circuit dat niet is goedgekeurd voor F1-auto’s. Daarom moet Ferrari een aangepaste lay-out van Fiorano gebruiken. Het is niet de eerste keer dat het team zo’n demo-evenement gebruikt om het F1-seizoen af te trappen. Dat gebeurde in 2020 ook al, destijds mocht Leclerc de SF1000 door de straten van Maranello sturen. Enkele dagen later staat in Barcelona dus een filmdag op de rol voor Ferrari. Op die dag mag maximaal 100 kilometer afgelegd worden en dit wordt dan ook een uitgebreidere shakedown voordat de test tussen 23 en 25 februari plaatsvindt.

Geen grote upgrades voor start F1-seizoen

Na de onthulling van de F1-75 gaf Binotto toe dat Ferrari in de aanloop naar de tweede testweek in Bahrein nog geen grote upgrades gepland heeft. Hij beargumenteert dat het team met de nieuwe auto en de nieuwe reglementen nog genoeg te leren heeft. “Aanvankelijk kunnen we veel tijd winnen met de manier waarop we de snelheid van de auto exploiteren. Ik verwacht dat dit zelfs enkele races gaat duren, ik denk niet dat we met één test het maximale uit de potentie van de auto kunnen halen. We beginnen dus met consolidatie en behouden dit pakket voor de start van het seizoen, dat houdt in de eerste en tweede test. Mogelijk hebben we wat ontwikkelingen, maar die zullen niet groot zijn. Ik denk dat het aanvankelijk dus een kwestie van begrijpen, leren en exploiteren van de potentie van de auto is.”