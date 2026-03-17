De eerste drie races van het Formule 1-seizoen vinden allemaal ver van de fabrieken van de teams plaats: Australië, China en Japan. Na de Grand Prix van Japan zou de Formule 1 naar het Midden-Oosten afreizen voor de races in Bahrein en Saudi-Arabië. Met name Bahrein zou dan een belangrijke graadmeter worden voor de teams, aangezien daar twee wintertests zijn georganiseerd.

Met de daar verzamelde data hadden de Formule 1-teams updates kunnen introduceren om zo te kunnen zien hoeveel stappen er zijn gezet sinds de wintertest. Door die kans is echter een streep gehaald, aangezien de Formule 1 de Grands Prix van Bahrein en Saudi-Arabië heeft geschrapt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten.

Dat heeft tot gevolg dat de F1-teams hun updates dus pas later zullen introduceren, denkt Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur. "Iedereen ontwikkelt momenteel veel", stelt Vasseur in gesprek met onder meer Motorsport.com.

"Ik denk dat je geen nieuwe onderdelen hebt gezien in Melbourne, Shanghai en Japan, om kostenredenen en dergelijke. Maar volgens mij was iedereen van plan om een grote upgrade naar Bahrein mee te nemen, wat betekent dat dit nu wordt uitgesteld tot Miami."

"Ik kan niet voorspellen wat het pakket van Mercedes, Red Bull, McLaren of van onszelf zou zijn geweest", voegt Vasseur toe. "Laten we ons daarom gewoon op onszelf richten en blijven pushen tot Miami. We hebben nu ook meer tijd om te ontwikkelen en om meer performance mee te nemen naar Miami. Dat geldt voor ons, maar dat zal ook voor onze concurrenten gelden."

Hoe zit het met de 'macarena-achtervleugel'?

In China had Ferrari wel al een 'nieuw' onderdeel meegenomen, de zogenaamde 'macarena-achtervleugel'. Deze achtervleugel beschikt niet over een actuator in het midden, maar in de endplates. Daardoor kan de flap 270 graden draaien en staat deze in de Straight Mode als het ware ondersteboven.

Deze achtervleugel werd echter alleen in de eerste vrije training gebruikt, waarna Ferrari alsnog terugkeerde naar een achtervleugel met een actuator in het midden. "Het komt doordat we nog niet genoeg kilometers met die achtervleugel hebben gereden", legt Vasseur die keuze uit. "Met het huidige systeem heb je alleen VT1 en mag je tussen de races door niet testen."

Ferrari reed slechts één sessie met de 'macarena-achtervleugel'.

"Dat betekent dat als we kilometers op nieuwe onderdelen willen maken, we dat in VT1 moeten doen. Dat zullen we waarschijnlijk volgende week [in Japan] opnieuw doen. Op het moment dat de betrouwbaarheid en het aantal kilometers op niveau zijn, zullen we hem in een raceweekend introduceren", aldus de Ferrari-teambaas.