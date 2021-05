Ferrari rekent zich niet rijk na uitschieter in Monaco

Waar Ferrari het in 2019 - denk aan de zeges op Spa en Monza - nog van circuits moest hebben waarop topsnelheid doorslaggevend was, gooit het team uit Maranello na de motorische schikking met de FIA hogere ogen op 'high downforce' circuits. Zo waren Charles Leclerc en Carlos Sainz buitengewoon competitief in de smalle straten van Monaco. Eerstgenoemde greep pole-position en had zijn thuisrace voor de eerste keer kunnen winnen. Een crash op zaterdagmiddag besloot anders, maar hielp Sainz mede aan P2 een dag later.

Een fraaie opsteker voor Ferrari, al rekent het team zich bepaald niet rijk voor de races die gaan komen. "Er komt vast nog wel een circuit aan met veel langzame bochten waarop we competitief kunnen zijn, maar dat is absoluut geen gegeven. Zo denken wij ook niet. De focus ligt volledig op Baku en daarna op de race die daarop volgt. Des te meer doordat we nog altijd meer uit de eigen auto kunnen halen", stelt teambaas Mattia Binotto. "Er komen ook enkele updates aan, niet veel meer maar wel iets. Hopelijk werken die naar behoren. Wij bekijken het in ieder geval stap voor stap en willen als team vooral vooruitgang boeken. In de goede richting blijven werken, daar draait het om. Zelfs van het raceweekend in Monaco, waarin we natuurlijk een probleem kenden [met Leclerc], hebben we veel geleerd."

Dat leerproces is het allerbelangrijkste voor Ferrari, aangezien 2021 een overgangsjaar is en de Italiaanse trots volgend jaar echt weer voor de hoofdprijzen wil vechten. Met Leclerc en Sainz heeft men de geschikte coureurs alvast in huis. Zo is de Monegask al langer de kroonprins van Ferrari en past Sainz zich lovenswaardig goed aan. De Madrileen scoorde in het prinsdom zijn eerste Ferrari-podium en er lijkt nog meer in het vat te zitten. "Op welk circuit ik dit jaar de meeste kans maak op nog een podium? Poeh, het makkelijke antwoord is: kijk naar de lay-out van Monaco en zoek de circuits op die daar het meest op lijken."

Hongarije lijkt in dat geval een buitenkansje, al waakt Sainz voor overmoed en al te hoge verwachtingen. "Deze opsteker betekent niet dat we vaker met Mercedes en Red Bull kunnen vechten voor pole of zelfs een podium. Ik denk dat zij nog steeds een voorsprong op ons hebben en dat het heel lastig wordt om dit jaar nog eens voor de overwinning te vechten." Het verklaart ook waarom Sainz zondagmiddag met een dubbel gevoel in de persconferentie zat. "Ja, daarom kon ik het maar moeilijk slikken. Je weet niet of er nog een tweede kans komt en zo ja, wanneer. Maar goed, we moeten het toch positief bekijken en trots zijn op de snelheid die we vorig weekend hadden. Het is niet makkelijk om snel te zijn in Monaco en dat Charles en ik zo goed mee konden komen, geeft aan dat het team goed werk verricht."

