Ferrari: Goede zaak dat Sainz vraagtekens zette bij strategie

Carlos Sainz crashte in de kwalificatie op de Hungaroring maar profiteerde op zondagmiddag van de mêlee in de eerste bocht. De Ferrari F1-coureur klom op van de veertiende naar de zesde stek. Na de herstart zat Sainz enige tijd klem achter Yuki Tsunoda. Op het moment dat zijn achtervolgers de pits indoken voor een undercut, riep ook het team de Spanjaard binnen. Sainz liet echter via de boordradio weten nog voldoende leven in zijn banden te hebben en kreeg toestemming om langer buiten te blijven.

Niet veel later kwam Tsunoda binnen en kon Sainz in vrije lucht een gat slaan, om vervolgens met een overcut voorbij te steken aan de Japanner en Williams-rijder Nicholas Latifi. De Madrileen finishte als vierde, wat na de diskwalificatie van Sebastian Vettel zelfs de derde plaats werd. Ondanks de pittige woordenwisseling tijdens de race laat teambaas Mattia Binotto weten blij te zijn met de inbreng van Sainz: “Dit zijn beslissingen die we samen nemen. Het is onze werkwijze om een open discussie via de radio te voeren, om er zeker van te zijn dat we in bepaalde omstandigheden de juiste keuze maken”, aldus de Italiaan. “Naar mijn mening hebben we altijd goede strategieën. Die zijn niet alleen goed door onze strategen maar ook door de bijdragen van de rijders. Zij zitten als enige in de auto en kennen de omstandigheden op de baan. Het was dus geen foutieve inschatting. De rijder gaf zijn mening, we hebben onze simulaties nagekeken en we concludeerden dat het de juiste keuze was [om door te rijden]. Al met al ben ik blij met de wijze waarop deze communicatie werkt. En het toont aan hoe goed het team werkt.”

Ook Sainz is te spreken over de werkwijze: “Op dat punt had noch ik, noch het team verwacht dat we zo snel zouden zijn met deze overcut. Ik wilden gewoon graag met een extra ronde laten zien dat ik ontzettend snel was. Door die extra ronde namen we de juiste beslissing. Het team was het met me eens. Door de goede snelheid voerden we de overcut uit dus ik ben blij dat we van elkaar blijven leren. Dit ontstaat naarmate je meer races met elkaar rijdt. We worden steeds sterker en het is gemakkelijker om op hoog niveau te presteren naarmate we elkaar beter leren kennen.”