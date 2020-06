Ferrari schenkt Raikkonen F1-wagen 2018

Raikkonen werkte in 2018 zijn laatste seizoen af als Ferrari-rijder. Daarin wist hij een keer te winnen. In Austin, in de Amerikaanse Grand Prix op het Circuit of the Americas, won de populaire Fin zijn 21ste en voorlopig laatste zege.

Dat is Ferrari niet vergeten. De Scuderia heeft de Ferrari SF71H waarin Raikkonen die overwinning behaalde naar het adres van de Fin in Zwitserland opgestuurd. Op Instagram liet Raikkonen zien dat hij dat pakketje met veel plezier in ontvangst heeft genomen.

Raikkonen werd in 2007 wereldkampioen met Ferrari, het is voorlopig de laatste wereldtitel bij de rijders voor de renstal uit Maranello. Hij is ook na zijn vertrek naar Alfa Romeo nog steeds nauw verbonden met Ferrari, dat zijn salaris blijft betalen.