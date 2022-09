Red Bull Racing boekte afgelopen zondag een dominante overwinning met Max Verstappen. De F1-kampioen vertrok als veertiende en won de Belgische Grand Prix met uiteindelijk zeventien seconden voorsprong op de nummer twee Sergio Perez. De RB18 liet op de rechte stukken zien over een flinke topsnelheid te beschikken, waardoor Verstappen met gebruik van DRS relatief eenvoudig aan anderen voorbij ging. De Oostenrijkers zijn het hele F1-seizoen al snel op rechte stukken, waardoor het een goede kans heeft om het thuisweekend van Ferrari op Monza te verpesten.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto bagatelliseert de zorgen over de topsnelheid van Red Bull Racing. Hij maakt zich niet druk om het Italiaanse Grand Prix-weekend, dat na Zandvoort op het menu staat. "We hadden in België ook een achtervleugel mee met minder weerstand, maar die hebben we niet gebruikt omdat we dat niet de juiste keuze vonden", aldus Binotto tegen Motorsport.com. "Ik vind het meer zorgwekkend dat, gezien de bandenslijtage en de hogere temperatuur [op zondag], Red Bull met weinig downforce toch een hoge snelheid liet zien. Ze hebben weinig weerstand, maar toch veel downforce. Op Monza gaan wij wel een andere achtervleugel gebruiken. Eén met minder luchtweerstand, dus de snelheid wordt niet echt een zorg. De algehele prestaties van Red Bull zijn een grotere zorg."

Nieuwe richtlijn heeft geen invloed op prestaties Ferrari

Ferrari testte op vrijdag in België een achtervleugel met lage weerstand, maar koos uiteindelijk voor een pakket dat meer downforce genereerde. Dit werd gedaan om Charles Leclerc te helpen in zijn inhaalrace. In vrije lucht kon de Monegask daardoor meer uithalen in de bochtige tweede sector. Alle Formule 1-teams moesten in Spa ook rekening houden met de nieuwe technische richtlijn. De FIA controleert nu in hoeverre auto's stuiteren. Komen ze boven een bepaalde limiet, dan dient de afstelling te worden aangepast. Iedereen op de grid moest een compromis vinden om het hoofd te kunnen bieden aan Eau Rouge, waar de auto's flink het asfalt raakten.

Binotto ontkent dat de nieuwe technische richtlijn tot slechtere performance heeft geleid. In België worstelde het team met bandenslijtage en was de beste plek de derde positie van Carlos Sainz, die 26 seconden achter Verstappen finishte. "Ik weet niet hoe het bij anderen zit, maar bij ons heeft het op een verwaarloosbare manier impact gehad", vervolgt de chef. "Dat is dus niet het antwoord op onze mindere prestaties. Het lag aan het circuit waar je grote efficiëntie nodig hebt, zowel met aerodynamica als de power unit. Red Bull had wat dat betreft een beter pakket. Bovendien hadden zij de slijtage meer onder controle. Het had niets te maken met stuiteren, dat is niet de reden. We moeten naar de oorzaken kijken en die verbeteren."

