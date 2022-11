Mercedes had in de eerste fase van het Formule 1-seizoen 2022 veel last van porpoising, waardoor het de potentie van de W13 naar eigen zeggen niet maximaal kon benutten. Het team van Lewis Hamilton en George Russell is deze problemen in de loop van het jaar te boven gekomen, waardoor het de achterstand op Red Bull en Ferrari behoorlijk heeft verkleind.

In de paddock wordt er rekening mee gehouden dat Mercedes in 2023 weer helemaal terug is in het gevecht om overwinningen. Ferrari is echter niet bang voor de Duitse concurrent. “Mercedes is teruggekomen omdat zij de auto meer hebben ontwikkeld dan wij. Wij weten van onszelf dat we vrij vroeg met de ontwikkeling van de wagen zijn gestopt om ons op 2023 te focussen”, vertelt teambaas Mattia Binotto. “Ik ben dus niet heel bezorgd over de progressie, want ik weet wanneer wij zijn gestopt met ontwikkelen.”

Ferrari boekte haar laatste zege in Oostenrijk met Charles Leclerc, de daaropvolgende races waren allemaal een prooi voor Red Bull. Wel stond er na het treffen op de Red Bull Ring nog vijf keer een Ferrari-coureur op pole-position. “Onze laatste races waren zeker niet altijd geweldig, al denk ik dat we in Singapore heel competitief waren”, vervolgt Binotto. “In Japan regende het en waren we niet zo snel, maar het was geen drama en al helemaal niet in de kwalificatie. In Austin waren we competitief in de kwalificatie, alleen waren we in de race niet zo goed als we hadden verwacht. In Mexico was het veel slechter, al zie ik geen trend. In Singapore waren we namelijk competitief, terwijl het in Japan niet slecht ging en we in de VS een goede kwalificatie hadden.”

“We moeten analyseren wat er aan de hand is en wat de grootste problemen in Mexico waren, om in de laatste twee races weer op ons gebruikelijke niveau te komen”, aldus Binotto. “We hopen zeker er dan weer te staan en voor een beter resultaat te vechten.”

