Ferrari had geen twijfel over achtervleugel McLaren: "Zwart-wit"

Bij McLaren werd in de Formule 1-race in Baku een soort 'mini-DRS' geconstateerd. Veel teams vroegen zich al snel af in hoeverre het legaal was. De FIA heeft in Singapore duidelijkheid gegeven over deze vraag, want McLaren is opgedragen de achtervleugel aan te passen. Ferrari-teambaas Frederic Vasseur laat in de persconferentie voor teambazen weten dat het een belangrijke beslissing was.

"Ik denk dat er wat verwarring is over wat er gebeurde met de voor- en achtervleugel", begint de Fransman. "We zijn het er allemaal over eens dat er bij de voorvleugel een grijs gebied moet zijn, want in de eerste paragraaf van de TD [technical directive] van de FIA staat dat de vleugel niet gebouwd mag worden met de intentie om te vervormen. Intentie is lastig vast te stellen. Bij de achtervleugel is dat anders. Dat artikel is compleet anders, want er wordt gesproken over een maximale beweging. Dat is dus zwart-wit. Er is geen lichtgrijs, grijs of donkergrijs. Er is zwart of wit, dat is voor mij duidelijk."

Dat McLaren in Baku wel gebruik mocht maken van de vleugel doet Ferrari en Vasseur pijn. "We hebben allemaal de beelden en de foto's gezien. Het is frustrerend, want als je Monza nog herinnert, daar zaten we met vijf auto's binnen twee honderdsten van een seconde", vertelt de ingenieur. "Twee honderdsten kan het verschil tussen P1 of P2, of P6 zijn. En in Baku reden we tien rondjes zij aan zij. Je kunt het je dan wel voorstellen dat we een beetje gefrustreerd zijn."

Ferrari had na de GP in Azerbeidzjan de kans om een protest in te dienen tegen de vleugel, maar Vasseur zag daar weinig heil in. "Het was mogelijk geweest, maar het is niet makkelijk om [de benodigde] bewijzen te verzamelen", verklaart 56-jarige teambaas. "Maar nu wil ik eerlijk gezegd dit boek sluiten. Ik wil namelijk me focussen op de toekomst, Baku en Monza liggen achter ons. We hebben nog zeven races te gaan. Het beste antwoord dat we kunnen geven, is de race zondag winnen."