Ferrari voorzichtig met conclusies na prima optreden GP Stiermarken

Door de dubbele puntenfinish is Ferrari weer wat dichter in de buurt gekomen van McLaren, het team waarmee het dit seizoen lijkt te moeten uitmaken wie er achter Red Bull en Mercedes best of the rest wordt.

Waar Carlos Sainz en Charles Leclerc een week eerder op Paul Ricard nog hard door de ondergrens zakten, daar was het racetempo van de beide SF21’s op de Red Bull Ring een stuk beter. Toch maakt ook in Italië één zwaluw nog geen zomer, stelt teambaas Mattia Binotto. Volgens Binotto was de vooruitgang van Ferrari deels te danken aan de lay-out van het Oostenrijkse circuit dat wat beter bij de scharlaken rode auto’s leek te passen dan Paul Ricard. Het komt Ferrari dan ook goed uit dat er komend weekend een tweede Grand Prix op de Red Bull Ring op het programma staat, maar voor de Britse Grand Prix (over twee weken) houdt Binotto zijn hart vast. “Ik denk niet dat we het probleem van Frankrijk volledig hebben opgelost, daar is geen twijfel over mogelijk na alle analyses”, aldus de in Zwitserland geboren Italiaan. “Als we teruggaan naar Frankrijk, kunnen we een aantal dingen anders doen en onze prestaties verbeteren. Maar ik denk dat de auto over het algemeen een aantal zwakke punten heeft die we voor dit seizoen nog moeten aanpakken. Als we bijvoorbeeld naar Silverstone gaan, dat zal een moeilijk circuit voor ons zijn. Het zijn bochten met hoge snelheid en veel energie in de banden.”

Ondanks zijn zorgen, staat Binotto pal achter zijn team. “Het belangrijkste voor ons was de aanpak [die we na Paul Ricard hebben gekozen] en de manier waarop het team heeft gereageerd in een poging om zich voor te bereiden op Oostenrijk. Ik denk dat dat goed heeft gewerkt en ik ben er vrij zeker van dat, ook al zal Silverstone een probleem voor ons zijn, we het er ongetwijfeld beter zullen doen dan in Frankrijk.”

Ook Leclerc zegt lessen te hebben geleerd uit het Franse debacle. Die lessen hielpen hem bij het beter beheersen van zijn tempo in Oostenrijk. “Het is zeker een resultaat van het harde werk dat het team tussen deze twee races heeft gedaan”, zei de Monegask. “Het heeft zeker een rol gespeeld, dankzij het harde werk dat is verricht. Maar het komt ook deels door de baaneigenschappen die heel goed leken te passen bij de karakteristiek van de auto.”