‘Ferrari leert van fout: met Mercedes-strategie in wintertest’

De Scuderia kwam afgelopen jaar sterk voor de dag tijdens de wintertests. De verwachtingen waren hooggespannen toen de Ferrari op alle vlakken sneller leek dan de wagen van rivaal Mercedes. Eenmaal aangekomen bij de seizoensopener in Melbourne bleek de kampioensformatie ongenaakbaar. De zilverpijlen wonnen vervolgens de eerste acht Grands Prix van het seizoen.

Mercedes gaf recentelijk toe de concurrentie bewust zand in de ogen te hebben gestrooid. De wagen waarmee men tijdens de eerste testweek in actie kwam, was niet bedoeld om daadwerkelijk mee te gaan racen. Pas in de tweede week kwam de Melbourne-spec in actie. Ferrari lijkt geleerd te hebben van de lessen uit 2019 en gaat een vergelijkbare strategie toepassen in de aankomende wintertests, zo heeft het goed ingevoerde Motorsport.com Italië vernomen.

Charles Leclerc en Sebastian Vettel halen op 11 februari het doek van hun nieuwe wapen. Met datzelfde model wordt acht dagen later de eerste wintertestweek aangevangen. De bolide waarmee men tijdens de tweede test rijdt, is de versie die ook naar Melbourne wordt verscheept. De eerste variant is dus een vrij standaard model waarmee het team kan werken aan de consistentie en betrouwbaarheid. Snelheid is nog niet van belang. Zo kunnen de engineers beter bepalen of de mechanische aspecten van de wagen en de Pirelli-banden naar behoren werken. Tijdens de tweede testweek wordt een grootschalig aerodynamisch pakket geïntroduceerd. Zo heeft het team ook meer tijd om nieuwe onderdelen te testen in de windtunnel, om beter beslagen ten ijs te komen in Albert Park.

Met medewerking van Franco Nugnes, Motorsport.com Italië