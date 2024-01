Ferrari filmrecensie: Tweeledige film waarin motor lang warmgedraaid wordt

De keuze om de film meteen in die jaren te beginnen, en dus niet bij de oprichting van het bedrijf, betekent ook dat er genoeg elementen uit de omvangrijke geschiedenis van Ferrari worden overgeslagen. Wie verwacht dat de film vooral om de auto's draait, komt bedrogen uit. De film is in principe in twee delen op te splitsen: het drama tussen Enzo en diens vrouw, Laura (Penélope Cruz), en minnares Lina Lardi (Shailene Woodley). Zodoende is Adam Driver (Star Wars, Logan Lucky, House of Gucci) perfect gecast als Enzo Ferrari. Niet alleen is zijn Italiaanse accent voor deze film prima, ook speelde hij de hoofdrol in Marriage Story: inderdaad, een film over een huwelijk dat op de klippen lijkt te lopen. Bovendien worstelt Ferrari in deze tijd om rond te komen en wordt er dus aandacht besteed aan deze problematiek - en hoe Laura Ferrari daardoor te weten komt van Piero, de zoon van Enzo en Lina. Dit verhaal biedt een andere inkijk in het leven van Ferrari, een die op de achtergrond blijft doorsijpelen en voor de nodige intrige zorgt, wat extra kracht wordt bijgestaan door het acteerwerk.

Foto: ©Sky UK Ltd ©Blackbearpictures Adam Driver als Enzo Ferrari

Het tweede deel van de film wordt relatief laat op gang gezet en heeft meer weg van 'Ford vs. Ferrari', al is dat in dit geval dan Maserati vs. Ferrari. Door de focus op het drama dat zich in zijn persoonlijke leven afspeelde, voelt de opbouw naar dit Italiaanse onderonsje wat kort. Decor van deze strijd is de Mille Miglia van 1957, waar Ferrari eindelijk weer eens Maserati wil verslaan. Zoals in de geschiedenisboeken is beschreven won Ferrari deze race met Piero Taruffi, in deze film gespeeld door Patrick Dempsey (Grey's Anatomy, Sweet Home Alabama, Enchanted), maar werd er wel een flinke prijs betaald. De voorafschaduwing van Alfonso de Portago's dodelijke ongeval in deze Mille Miglia, waarbij negen mensen om het leven kwamen waaronder vijf kinderen, is enkele minuten eerder nog overduidelijk wanneer Ferrari hem nog de moed inspreekt en stelt dat hij zich vooral zorgen moet maken om 'loslopende honden en kinderen'. Deze crash wordt overigens niet mooier gemaakt dan wat het was: na een lekke band vliegt de Ferrari hoog de lucht in om vervolgens via een telefoonpaal over een beek te vliegen. Middels CGI wordt op heftige wijze alles in beeld gebracht, ook hoe het lichaam van De Portago door de lucht vliegt en er niet fraai bij ligt op het asfalt.

In de scènes dat er dan auto's te zien zijn, is 'Ferrari' een audiovisueel spektakel. De Ferrari- en Maserati-motoren hoor je niet alleen door de speakers, maar voel je. Uiteraard is er voor een deel CGI gebruikt, maar er zijn ook echte beelden geschoten van de acteurs in de raceauto's, wat bijdraagt aan het gevoel dat je echt in 1957 zit. Uiteindelijk verschijnt er met 'Ferrari' zeker een boeiend verhaal - of eigenlijk twee verhalen - op het grote doek die voor de autosportliefhebbers zeker interessant kan zijn, al moet deze lang wachten tot het echte spektakel.