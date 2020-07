Filmdag voor Ferrari op Silverstone

De Scuderia wil op woensdag 5 augustus met de SF1000 in Northamptonpshire de baan op om filmbeelden te maken. Officieel voor marketingdoeleinden, maar tevens kan er dan direct een shakedown gedaan worden met enkele nieuwe onderdelen.

Ferrari loopt al een tijdje flink achter de feiten aan waar het gaat om motorvermogen, maar ook de aerodynamica van de wagen laat nog veel te wensen over. Er zijn in Oostenrijk en Hongarije al enkele updates op de bolide gezet, maar naar verwachting komen daar de komende races nog wat meer nieuwe componenten bij. De filmdag is een uitgelezen kans om die alvast te testen.

De Italiaanse stal hield in juni al een uitgebreide testdag op het circuit Mugello, maar dat was met een wagen uit 2018. Een paar dagen eerder reed Charles Leclerc al enkele kilometers met de SF1000 door de straten van Maranello.

Met medewerking van Roberto Chinchero