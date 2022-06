Ferrari: FIA heeft niet de procedure gevolgd met technische richtlijn

Nadat verschillende teams tijdens het Formule 1-weekend in Azerbeidzjan weer flink veel last hadden van porpoising en er tijdens de rijdersbriefing in Baku door coureurs over was geklaagd, kondigde de FIA op de donderdag voor de race in Montreal maatregelen aan die het stuiteren van de auto moeten verminderen. Dit gebeurde middels het uitvaardigen van een technische richtlijn. Hierin viel onder meer te lezen dat de FIA aan het kijken is hoe er een limiet kan worden geformuleerd voor het porpoising, zodat de autosportbond kan optreden bij auto’s die er overmatig last van hebben.

In de technische richtlijn stond ook geschreven dat de teams een extra steun mochten aanbrengen bij de vloer, om deze stijver te maken. Mercedes wist opvallend genoeg op de vrijdag in Montreal al een tweede steun op de auto te introduceren, wat vraagtekens opriep bij de concurrentie. Wist Mercedes voordat het afreisde naar Canada al af van de maatregel? Omdat een protest dreigde, besloot de Duitse fabrieksformatie de extra steun tijdens de rest van het weekend niet meer te gebruiken en af te wachten tot de steun formeel in de technische regels is opgenomen.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto benadrukt dat een technische richtlijn slechts adviserend van karakter is. “We hebben dat ook aan de FIA kenbaar gemaakt”, zegt de Italiaan tegen onder andere Motorsport.com. “Een technische richtlijn kan worden uitgevaardigd om iets in de regels te verduidelijken, niet om de regels te veranderen.”

De FIA kan de regels alleen zonder toestemming van de teams veranderen als er sprake is van een veiligheidskwestie, al moet de regelwijziging dan wel eerst worden goedgekeurd door de World Motor Sport Council. Die komt toevallig later deze maand bij elkaar, waardoor de technische regels in principe voor de volgende race in Groot-Brittannië aangepast kunnen zijn.

“Eerst moet het Technisch Advies Comité worden geraadpleegd, daarna moeten de reglementen worden aangepast en vervolgens moet de verandering formeel worden goedgekeurd door de World Motor Sport Council, wat op veiligheidsgronden gedaan zal moeten worden als men dit zonder toestemming van de teams wil doen”, zegt Binotto over de procedure. “Maar je kan niet zomaar de regels veranderen met een technische richtlijn. En daarom hebben we aan de FIA laten weten dat die technische richtlijn wat ons betreft niet van kracht was. Ik vermoed zelfs dat de technische richtlijn per abuis is uitgevaardigd, aangezien men nog niet optrad tegen porpoising en geen enkele team uiteindelijk met een extra steun heeft geracet. Er was dus veel ophef over niets.”

Binotto denkt wel dat het juist is om het probleem van porpoising aan te pakken, zodat de coureurs op de lange termijn geen fysieke klachten aan het stuiteren overhouden. “Porpoising is wel iets wat we moeten zien op te lossen voor de toekomst. We moeten het proberen te verminderen, wat dan misschien met een technische verandering moet gebeuren. Dat gezegd hebbende, is het tot op heden geen heel groot probleem geweest. Het verschilt per circuit. En de auto’s worden nog verder ontwikkeld. We zullen het met elkaar gaan bespreken.”

Later deze week komen de technische kopstukken in de Formule 1 bij elkaar om over dit onderwerp te praten.

