Ferrari deed bij de launch van de SF-23 de wenkbrauwen fronsen door met een voorvleugel te komen die voorzien is van slot gap separator brackets. De kleine vinnetjes moeten de luchtstroom beter dirigeren om meer outwash te genereren. De FIA wilde dit laatste juist met de nieuwe generatie auto's tot een minimum beperken. Mercedes kwam afgelopen Formule 1-seizoen met een nagenoeg gelijk concept op de proppen, maar mocht daar niet mee rijden. Het Duitse merk kreeg te horen dat het ontwerp primair een mechanisch, structureel of meet-doel moest hebben, maar dat Mercedes er aerodynamisch voordeel door behaalde. Een verbod op dat laatste werd niet specifiek vermeld, maar het grijze gebied zorgde ervoor dat Mercedes er niet mee door mocht gaan.

De voorvleugel op de nieuwe Ferrari zorgde voor enige opschudding, maar de Scuderia bleek zich goed in de gewijzigde reglementen te hebben verdiept. De zin die stelde dat het alleen voor niet-aerodynamische redenen mocht worden gebruikt, is geschrapt. Dat opende de deur. Ferrari liet eerder al weten toestemming te hebben van de internationale autosportbond, maar de concurrentie was allesbehalve blij. "We zijn eerst in gesprek gegaan met de FIA over onze nieuwe auto", zegt nieuwbakken Ferrari-teambaas Frederic Vasseur tegen onder meer Motorsport.com. "Zij lieten duidelijk weten dat het in orde was. Het kan mij niet schelen wat andere teams daarvan vinden. Dit is het spelletje. Elk jaar is er bij de eerste test wel opschudding over een winglet of ander onderdeel. Volgende week gaat het weer ergens anders over."

Ferrari is niet het enige team dat de voorvleugel agressief heeft aangepakt. Mercedes houdt vast aan de endplates waar het in Miami 2022 mee kwam, met drie vinnen op de winglets. Er werd gedacht dat dit ontwerp verboden zou worden, maar dat is het niet het geval. De concurrentie volgt het in ieder geval op de voet en analyseren alles grondig. "Het is wel een specifiek concept", antwoordt Matt Harman van Alpine op de vraag van Motorsport.com of de ideeën van Ferrari wellicht overgenomen moeten worden. "Er is naar gekeken. Misschien krijgen we het, misschien ook niet. Daar moeten we nog over beslissen. De wijziging in het reglement is in ieder geval duidelijk. Het mag."

Video: Christijan Albers neemt het ontwerp van de SF-23 onder de loep