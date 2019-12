Ferrari F2002 van Schumacher levert meer dan 6 miljoen dollar op

De Formule 1 en het Britse veilinghuis RM Sotheby's sloegen in Abu Dhabi de handen in elkaar om een reeks historische F1-wagens, sportwagens en moderne hypercars te veilen. Het pronkstuk was de Ferrari F2002 van Michael Schumacher, die onlangs nog werd getest door zoon Mick. De scharlaken bolide leverde 6,6 miljoen dollar op, net geen 6 miljoen euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Keep Fighting Foundation van de familie Schumacher. Daarmee is de F2002 de tweede meest waardevolle F1-auto ooit na diens voorganger, de Ferrari F2001. Die leverde in 2017 maar liefst 7,5 miljoen euro op.

De F2002 was ook in Abu Dhabi niet eens het duurste exemplaar. Voor de unieke Pagani Zonda Aether werd de hoofdprijs betaald: 6,8 miljoen dollar ofwel 6,1 miljoen euro.

Ferrari bezet ook de plaatsen drie en vier met een Ferrari FXX K (4,2 miljoen dollar) en de Ferrari 126 C2 F1-wagen uit 1982, een grondeffectwagen bestuurd door Patrick Tambay. Die wagen, het laatste nog bestaande chassis van het model, leverde 2,1 miljoen dollar op.

Een Mercedes-Benz 300 CL Gullwing uit 1956 leverde 1,5 miljoen dollar op, een bedrag dat integraal wordt overgemaakt aan het goede doel Auction4Wildlife, dat Afrikaanse dierenparken steunt. Een exclusieve Aston Martin One-77 leverde 1,4 miljoen bedrag op.