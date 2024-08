Ferrari benutte F1-zomerstop om windtunnel te verbeteren

De windtunnel is een van de belangrijkste tools die de Formule 1-teams gebruiken voor de ontwikkeling van hun auto's. Doordat er ook geregeld geïnnoveerd wordt met de technologie in deze windtunnels, moeten de teams van tijd tot tijd de infrastructuur vernieuwen. Dat heeft Ferrari tijdens de recente zomerstop gedaan, op het moment dat de ontwikkeling van de SF-24 verplicht stil lag. De Scuderia heeft de bewegende vloer van de windtunnel geheel vernieuwd. De vorige metalen versie is verwijderd en vervangen door een nieuw exemplaar van innovatieve materialen.

Met de nieuwe bewegende vloer - een geavanceerde roller waarop de banden van de auto rusten en die dezelfde snelheid draait als de lucht die door de windtunnel geblazen wordt - moet het onderzoekswerk van Ferrari verbeterd worden. Ook biedt de nieuwe versie praktische voordelen ten opzichte van de metalen versie die hiervoor werd gebruikt. Daarop kon de Italiaanse fabrikant bijvoorbeeld maar zeer beperkt spelen met de rijhoogte van de auto. Bij een te lage rijhoogte zouden de skid blocks onder de vloer van de auto schade kunnen aanrichten aan de windtunnel, iets wat bij de nieuwe roller niet meer het geval is. De nieuwe bewegende vloer van de windtunnel is ook goed gewapend tegen slijtage en zorgt voor een betere luchtstroom tussen de vloer van de auto en de vloer van de tunnel.

Wat ook heeft bijgedragen aan de verbouwing van de windtunnel van Ferrari, is het feit dat het onderzoek in de windtunnel in recente jaren steeds vaker bestaat uit tests met een stuurhoek die het nemen van bochten simuleert. De oude, metalen roller zorgde daarbij voor veel slijtage aan de Pirelli-banden voor in de windtunnel, terwijl teams maar tien sets banden mogen gebruiken voor windtunneltests. Met de nieuwe rolband hoopt Ferrari dat er minder bandenslijtage optreedt en zodoende dus meer uit de tien beschikbare bandensets gehaald kan worden.

Mag windtunnelverbouwing in zomerstop?

Het moment waarop Ferrari heeft geklust aan de windtunnel is enigszins opmerkelijk te noemen. Tijdens de zomerstop geldt voor de teams een verplichte shutdown van twee weken. In die periode blijven de fabrieken van de F1-teams gesloten en mogen ze al helemaal niet aan de auto werken, maar de Scuderia heeft dit moment dus aangegrepen om onderhoud te plegen aan de infrastructuur. De reglementen van de FIA staan het echter toe dat teams tijdens deze periode, waarin de windtunnel ook gesloten moet blijven, wel aan de slag gaan om werkzaamheden aan de windtunnel uit te voeren. Ferrari is wat dat betreft dan ook niet in overtreding van de reglementen.