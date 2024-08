Ferrari F1 wil niet met vingers wijzen na lastige periode

Voor Ferrari begon het seizoen nog goed met de zege van Carlos Sainz in Australië en de thuiswinst van Charles Leclerc in Monaco. Sindsdien is het bergafwaarts gegaan met de prestaties van de SF-24, waardoor het team nu in de spiegels moet kijken voor het sterkere Mercedes in de strijd om de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur erkent dat het een moeilijke periode is geweest voor zijn team, maar wil niet met de vingers gaan wijzen. "Het was niet alleen voor Charles, maar voor het hele team zwaar", zegt Vasseur op de officiële website van de Formule 1. "Na Monaco kenden we een moeizame reeks. In Canada waren we niet zo slecht in vorm, maar het is duidelijk dat de auto de laatste paar races wat lastiger te besturen is en dat de verwachtingen van Charles wat hoger liggen."

"Dat hoort bij een team, dat je hoogte- en dieptepunten hebt", vervolgt Vasseur. "We hebben voortdurend gesprekken met Charles. Hij kent de situatie vanuit onze kant, wat we goed doen en wat we fout hebben gedaan. En hij weet ook dat hij soms wat fouten heeft gemaakt. Maar we bevinden ons niet in de situatie dat we de verantwoordelijkheid bij iemand neerleggen." De Fransman heeft al jarenlang samengewerkt met Leclerc, die in 2018 zijn F1-debuut maakte bij Sauber waar Vasseur toen de leiding had. "We kennen elkaar door en door, we weten dat we pushen en we weten dat we wat zaken moeten oplossen. Maar we zitten absoluut niet in de situatie om met de vinger te wijzen. Het is ook goed om een persoonlijke relatie te hebben."

Met zijn andere coureur, Carlos Sainz, zal Vasseur uiteindelijk minder lang samenwerken dan met Leclerc. Sainz verkast na dit seizoen naar Williams, aangezien Ferrari begin dit jaar Lewis Hamilton als nieuwe aanwinst had aangekondigd. Ondanks het verplichte vertrek van de Spanjaard heeft Vasseur alle lof voor hem. "Carlos is heel sterk van geest en heel constant", merkt Vasseur op. "Van de laatste 36 races waren er maar twee die lastig waren voor hem. Hij is megaconstant en staat er altijd bij. Hij is zeer toegewijd, zeer gefocust en heeft een goed begrip van de auto."