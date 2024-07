In de snelle bochten worstelen Carlos Sainz en Charles Leclerc met flink wat gestuiter van de SF-24. Het resulteert in een slechtere balans in die snelle bochten en dus minder snelheid. Het is het gevolg van de introductie van een nieuwe vloer in Barcelona. Sindsdien heeft Ferrari gewerkt aan tijdelijke oplossingen om de problemen te verhelpen, maar een permanente oplossing is nog niet gevonden. "Het oplossen van dit gestuiter zou een stap in de performance zijn, dus we doen er alles aan om het te verhelpen en dat zullen we zo snel mogelijk doen", verzekert teambaas Frédéric Vasseur. "Het is vrijwel onmogelijk om het gestuiter te simuleren, want je ziet dat het van sessie tot sessie - wanneer de windrichting verandert of wat dan ook - echt marginaal is. We zitten echt op het randje."

Na een aantal moeizamere weekenden stond Ferrari er in Hongarije en België weer iets beter voor. Op Spa-Francorchamps konden Leclerc en Sainz echter niet het podium bereiken - voor de diskwalificatie van George Russell dan - terwijl ze van P1 en P7 begonnen. Ferrari moet dus op zoek naar meer performance middels updates, ook al is dit jaar gebleken dat meerdere teams moeite hebben om met die updates daadwerkelijk een stap vooruit te zetten. "We hebben een aantal statistieken om te beoordelen of we er beter voor staan of niet, maar uiteindelijk worden we ook gedreven door de performance die we soms kunnen behalen met een beetje meer downforce", legt Vasseur uit. "Ik denk dat we een enorme stap vooruit hebben gezet, maar iedereen heeft dat gedaan. Het probleem is dat we ons veel dichter bij de limiet ontwikkelen en uiteindelijk spelen we altijd met het stuiteren om in de buurt te blijven. En als je doorschiet, moet je een stapje terug doen."

Zowel Leclerc als Sainz was na de Grand Prix van België niet tevreden over de performance van de SF-24. "Het is goed om te zien dat iedereen zo dicht bij elkaar zit, maar helaas zijn wij nog steeds het op drie na snelste team en die top-drie blijft maar veranderen", concludeerde Leclerc. "We zitten constant achter ze en staan op gelijke hoogte met Mercedes. We hebben dus gewoon meer snelheid nodig." Sainz maakte duidelijk dat Ferrari, gezien de prestaties van Mercedes, Red Bull en McLaren, geen stap vooruit lijkt te hebben gezet. "Ik denk dat we nog steeds twee of drie tienden tekort komen", aldus de Spanjaard, die volgend jaar naar Williams verkast. "Ook al voelde ik me heel competitief en snel in de laatste stint, toen ze mij vertelden wat de rest reed, dacht ik: 'Nee, we zijn niet zo snel als ik had gehoopt'."