Ferrari F1 weet oorzaak vormdip niet: "Groot vraagteken"

Ferrari kent een opvallend matige reeks. Sinds de overwinning in Monaco van Charles Leclerc weet het Formule 1-team geen topprestaties meer te noteren. Het is een teleurstellende reeks en teambaas Frederic Vasseur erkent dat de oorzaak van de problemen nog niet gevonden is. "De correlatie is oké, ook met de downforce. Het [de vormdip] is voor veel van ons een vraagteken, vooral hoe het komt dat de auto zo stuitert", vertelt de Fransman in gesprek met onder andere Motorsport.com.

Volgens Vasseur is het wel verklaarbaar waarom het stuiteren in de windtunnel niet opspeelt en op de baan wel. "Je hebt de hobbels dan niet. We hebben alle metingen en we kunnen niet anticiperen op het feit dat het ene onderdeel voor heviger stuiteren zorgt dan de andere. Het enige wat we wel zien is of het onderdeel een negatieve impact op de performance heeft", aldus de ingenieur, die nu voor het tweede jaar op rij halverwege het seizoen zijn team verder weg ziet zakken. "Vorig jaar hadden we rond deze tijd precies hetzelfde. Na Zandvoort hadden we alles goed bekeken en de race erna zaten we er weer bij."

Toch waarschuwt de Ferrari-topman dat het een moeilijke opgave wordt om weer vooraan mee te doen. "We hebben geen echte tests meer. Het is daarom heel lastig, want we moeten als team de vrijdag opofferen. We moeten tegen elkaar zeggen dat we VT1 en VT2 moeten opgeven voor een goed resultaat op de lange termijn", verklaart Vasseur. "Geloof me dat dit als team een hele lastige beslissing is."

Vertrouwen in het team

Ondanks dat het een enorme opgave is, denkt hij wel dat Ferrari de kans heeft om het weer recht te trekken. "Over 2020 en 2021 kan ik niet zoveel zeggen, maar over de laatste zestien maanden wel. In die tijd hebben alle upgrades gedaan wat ze in de windtunnel lieten zien. Het was vorig jaar een van onze sterke punten dat we telkens kleine updates hadden en dat betaalde zich uit. Met deze hebben we een probleem, maar dit betekent voor ons niet het einde van de wereld", aldus de teambaas.