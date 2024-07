Sinds de zege van Charles Leclerc in de Grand Prix van Monaco is Ferrari flink teruggezakt in de rangorde. De Scuderia introduceerde in Spanje weliswaar een groot upgradepakket, maar dat lijkt weinig nut gehad te hebben. Op Silverstone wil de formatie dan ook uitgebreid testen om te zien waarom de SF-24 niet naar verwachting presteert. “We keren in Silverstone terug naar het gebruikelijke format. Dat houdt in dat we drie uur aan training hebben om een afstelling te vinden waarmee we kunnen profiteren van de nieuwe onderdelen”, legt teambaas Frederic Vasseur uit. “Weten hoe je een auto het beste kunt afstellen, kan een groter effect hebben op de rondetijd dan de specifieke voordelen van nieuwe onderdelen.”

Het programma van Ferrari zou weleens in de war geschopt kunnen worden door de weergoden. Er trokken in de ochtend al diverse regenbuien over het circuit, en de verwachting is dat dat de rest van de dag aanhoudt. “Als het te veel regent, moeten we de vergelijkingstest tussen beide auto’s waarbij we een aantal dingen willen bevestigen misschien een race uitstellen”, erkent Leclerc. “We proberen te achterhalen hoe we de auto moeten afstellen om het maximale uit deze upgrades te halen. De upgrade werkt zoals hij zou moeten werken, maar het gaat meer om hoe je de auto afstelt om optimaal te profiteren van de onderdelen. Tot op heden is ons dat nog niet echt gelukt, dus daar werken we nog aan.” Carlos Sainz voegt toe: “We hebben geaccepteerd en ingezien dat we sinds Barcelona minder competitief zijn dan daarvoor. Daardoor zijn er wat zorgen over het pakket. We moeten proberen om zo veel mogelijk over het nieuwe pakket te leren.”

Buienradar voor Silverstone: