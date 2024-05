De eerste Europese Formule 1 Grand Prix van dit seizoen op het circuit van Imola is voor Ferrari enorm belangrijk. Het is naast een de eerste van de twee thuisraces voor de formatie uit Maranello ook de eerste GP waarin het grote upgradepakket op de auto's zit. De eerste resultaten met de vernieuwde SF-24 geven de Italiaanse burger moed. Charles Leclerc sloot de vrijdag als snelste af, terwijl Carlos Sainz ondanks een zesde dagtijd ook tevreden is.

"Overall was dit een hele positieve dag. Alles ging goed en de tests die we gepland hadden verliepen soepel", begint een optimistische Leclerc. "Tot nu toe lijken we competitief te zijn, maar de weersomstandigheden – en zeker de wind – kunnen hier wel eens veranderen. Daar moeten we op anticiperen. De updates lijken ook goed te werken, dus dat is nog iets waar we positief over zijn." De Monegask besluit zijn verhaal over de eerste dag met een pluim voor de massaal aanwezige Ferrari-fans: "Het was geweldig om zoveel rode vlaggen te zien op de tribune!"

Sainz had zogezegd wat meer moeite om een toptijd te noteren, maar volgens de Spanjaard kwam dat vooral door eigen toedoen. "Het lukte me niet om een foutloos rondje te rijden, maar ik ben ervan overtuigd dat we er als team goed voor staan", aldus de Madrileen. "Het was voor ons een goede vrijdag. Tussen de twee trainingen hadden we het een en ander aan de auto veranderd en dat lijkt de goede keuze te zijn. Ik ben blij hoe we ervoor staan."

Voor Sainz is het prettig dat het een regulier Grand Prix-weekend is in Imola. Zo heeft de coureur meer tijd om de perfecte afstelling voor zijn auto te vinden. "Het geeft meer tijd om wat dingetjes te proberen, zeker omdat we hier een compleet nieuw pakket hebben", aldus de drievoudig GP-winnaar. "Er is nog wat werk te verzetten voor de kwalificatie, maar ik heb vertrouwen in een goed resultaat."