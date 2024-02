Vanaf 2026 treedt het nieuwe motorenreglement in de Formule 1 in werking en dan komen er een aantal nieuwe motorenleveranciers bij. Audi en Ford/Red Bull Powertrains zijn al volle bak bezig met het ontwikkelen van de krachtbronnen en Cadillac mikt op een deelname vanaf 2028. Het wordt voor de bestaande motorenbouwers al een hele uitdaging om een goede krachtbron te bouwen, maar Ferrari's motorenman Enrico Gualtieri denkt dat het voor de nieuwkomers een stuk lastiger wordt.

"Ik kan het niet zeker weten, want ik weet niet hoe het er bij hen aan toegaat, maar ik weet dat het ontwikkelen van dit product heel erg complex is. En dan heb je ook nog dat ze bezig zijn met het opzetten van een gloednieuw project. Dat is voor niemand eenvoudig", legt de Italiaan uit na een vraag van Motorsport.com. "Ik heb er wel respect voor dat ze dit aangaan. Ze zijn met meer bezig dan alleen het design en de competenties en de skills van de engineers. Het is ook een groot project op het gebied van infrastructuur en logistiek. Ik denk dus er op dat vlak een enorm grote en belangrijke uitdaging staat te wachten."

Ook voor de bestaande fabrikanten is de uitdaging volgens Gualtieri groot. "Voor ons is het natuurlijk iets anders. Wij moeten ons inderdaad bezig houden met het huidige project. Dat kost dit jaar ook wat energie, we houden goed in de gaten wat we dit jaar nog met de motor willen doen", aldus de technische topman bij Ferrari. "Het zijn dus andere uitdagingen, maar beide vergen veel inzet."

Belangrijke periode breekt aan

Gualtieri erkent dat zijn team zich opmaakt voor een belangrijke periode. "We zitten inderdaad in de tijd dat we nu bezig zijn met het ontwikkelen van de kern van de krachtbron. Het wordt wel wat makkelijker om daar tijd in te steken, want we krijgen elk jaar minder tijd voor de ontwikkeling van de huidige krachtbron", legt de technicus uit. "Dat betekent dat we dit jaar ook minder tijd hebben op de testbank met deze motor en dus steken we daar minder tijd in. De rest van de tijd gaat in het nieuwe project."

Toch wil Gualtieri niet vergeten dat ook komend jaar uitdagingen staan te wachten. "We zijn ook op 2024 gefocust. Dit gaat het langste seizoen ooit worden en we weten dat dat voor de duurzaamheid van de motorcomponenten een enorme uitdaging wordt", aldus de 49-jarige ingenieur. "We hebben dus nog een groot deel van onze focus op het aankomende seizoen."