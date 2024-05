Drukke Hemelvaart voor Ferrari F1: Filmdagen op Fiorano gepland

Het belooft voor het Formule 1-team van Ferrari een interessante week te worden. De Italiaanse renstal heeft op het eigen circuit van Fiorano op donderdag en vrijdag een filmdag ingepland. Het is voor Ferrari een belangrijke tweedaagse, aangezien de updates die voor Imola gepland staan getest worden. Volgens insiders is de keuze om twee filmdagen in te plannen gemaakt vanwege de mogelijke invloed van de weersomstandigheden. De weersvoorspellingen zijn de Italianen goedgezind, het heeft er namelijk alle schijn van dat het droog blijft.

Het team hoopt tijdens de 200 kilometer die tijdens de filmdagen is toegestaan te ontdekken of de resultaten van de updates uit de simulator en de windtunnel overeenkomen met de prestaties op de baan. Carlos Sainz en Charles Leclerc gaan volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com allebei hun opwachting maken op het Italiaanse parcours. Zij moeten ervoor zorgen dat het technische team onder leiding van Enrico Cardile zoveel mogelijk data krijgt over de updates. Deze data moeten Ferrari een voordeel geven voor het afstellen van de auto tijdens de GP van Emilia-Romagna in Imola over iets meer dan een week.

Naast het testen van de updates wordt de filmdag ook daadwerkelijk ingezet voor het filmen van de SF-24. In het kader van een reclame voor de nieuwe sponsor HP zal een van de vaste coureurs gevolgd worden door een cameraploeg tijdens een paar rondjes over het circuit van Fiorano.

Bearman maakt opwachting

Niet alleen de vaste coureurs laten hun gezicht zien, ook Oliver Bearman zal in Italië te bewonderen zijn. De Brit is onderdeel van het opleidingsteam van Ferrari en krijgt de kans om op Fiorano weer in een F1-auto te rijden. Het is voor de jonge rijder een belangrijke test, aangezien hij tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola de eerste vrije training namens Haas F1 Team gaat rijden. Bij dat team staat hij ook op het lijstje om in 2025 een vast zitje te krijgen. Na het vertrek van Nico Hülkenberg is er een plek vrij en Bearman is topfavoriet om dat plekje over te nemen.