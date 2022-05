Ferrari voelt updates alvast aan de tand tijdens filmdag op Monza

Alle Formule 1-teams krijgen per seizoen twee filmdagen ter beschikking om promotiemateriaal te schieten. Over het algemeen wordt de eerste filmdag gebruikt als shakedown voorafgaand aan de eerste wintertest om de kinderziekten vast te ontdekken. Ferrari heeft ervoor gekozen om de tweede filmdag morgen, op vrijdag 13 mei, uit te voeren. De scharlakenrode bolide wordt door WK-leider Charles Leclerc over het circuit van Monza gestuurd. De Monegask komt in de ochtend in actie op de speciale Pirelli-demonstratiebanden. De toegestane honderd kilometer wordt een combinatie van het verzamelen van nuttige data en het schieten van commercieel beeldmateriaal.

De gekozen datum is vrij logisch. Ferrari komt tijdens de aankomende Grand Prix in Spanje met een groot updatepakket. Daarmee hoopt het team een nieuwe stap te maken en het gat met rivaal Max Verstappen te verkleinen. Om goed voorbereid naar het Circuit de Barcelona-Catalunya af te reizen, wordt op Monza alvast de eerste data verzameld. Achter gesloten deuren rijdt Leclerc met de nieuwe onderdelen.

De keuze voor Monza is eveneens voor de hand liggend. Ferrari is op zoek naar meer topsnelheid. Op dit vlak heeft Red Bull Racing momenteel de overhand. De ‘Temple of Speed’ in Monza is het perfecte circuit om het nieuwe pakket aan de tand te voelen.

Ook Red Bull Racing zit niet stil in de aanloop naar de GP van Spanje: Marko: "Red Bull in Spanje op minimumgewicht met nieuwe update"